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在 iOS 18 中，如何使用“备忘录”实现即时计算结果？

2025-05-15 14:05 · 稿源：站长之家

苹果、 iOS 18、Apple Intelligence

还在“备忘录”和“计算器”之间来回切换？在 iOS 18 中，只需简单设置，你就可以直接在备忘录中快速计算数学表达式，告别繁琐操作！

对很多用户来说，iPhone 上的备忘录早已不仅仅是用来记录待办事项和灵感想法的工具。现在，它还能帮你自动计算数学公式，无需切换到计算器 App。

在 iOS 18 中，备忘录新增了 “数学结果（Math Results）”功能，支持直接识别并显示你输入的数学表达式结果。这项功能特别适合学生、职场人士，甚至是日常生活中需要快速算账的用户。

如何启用或更改“数学结果”设置

启用“数学结果”功能非常简单，只需几个步骤即可：

  1. 打开“备忘录”App，创建新备忘录或打开已有笔记。

  2. 输入一个数学表达式，例如 5+3。只有输入了数学内容，相关设置才会出现。

  3. 点击右上角的“三个点”图标，进入更多选项。

在“数学结果”菜单中，你将看到两个设置选项：

“建议结果（Suggest Results）”：计算结果出现后，你需要按空格键才会将其插入笔记中。

“插入结果（Insert Results）”：系统会自动将答案插入到文字中，无需额外操作。

图片.png

使用这项新功能，你可以在备忘录中直接完成简单计算任务，无需频繁切换到计算器。它特别适合处理会议记录中的数据计算、课程笔记中的公式演算、或日常生活中的费用整理。

启用“数学结果”不仅节省时间和操作步骤，还能提升 iPhone 的工作效率，让备忘录从一个简单的记录工具变身为轻量级的计算平台。

请注意，该功能仅支持 iOS 18 及以上版本。确保你的设备已更新系统，以体验这项便捷的新功能。

如果你喜欢用“备忘录”记账、写清单或做学习笔记，那么这个功能相对值得一试！

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