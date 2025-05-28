小米澎湃OS 2年中版本升级公告发布：首批18款机型今日推送

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息:今日，小米正式对外发布澎湃OS2的年中升级公告，宣布首批适配机型的系统推送工作从今日起正式启动，众多用户期待已久的系统升级大幕就此拉开。

此次纳入首批推送名单的机型多达18款，涵盖了小米品牌和REDMI品牌的多款热门产品。具体机型包括小米15Ultra、小米15Pro、小米15、小米14Ultra、小米14Pro、小米14Pro钛金属版（卫星通讯）、小米14、小米MIX Fold4、小米MIX Flip，以及小米平板7、小米平板7Pro、小米平板6S Pro12.4。REDMI品牌方面，REDMI K80、REDMI K80Pro、REDMI K70、REDMI K70E、REDMI K70Pro、REDMI K70至尊版也在此次首批推送之列。

此次澎湃OS2的年中升级堪称重磅。系统在流畅度与稳定性方面实现了显著提升，用户在日常使用中能明显感受到场景过渡更加细腻流畅，视觉效果也更为精致。相机界面经过焕新设计，交互操作变得更加简单易懂。此外，超级小爱记忆功能的上线，也为用户带来了全新的智能交互体验。

小米方面表示，为了确保每位用户都能获得稳定可靠的系统体验，针对此次升级，每款机型都将采用行业通用的“灰度到全量”逐步推送机制。公告中所展示的时间为正式版开放灰度推送的时间，并非全量推送的时间节点。这一举措旨在通过逐步扩大推送范围的方式，及时发现并解决可能存在的问题，保障系统升级的平稳进行。

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