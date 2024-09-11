AI日报：Vidu推“主体参照”功能；200美元ChatGPT Pro上线；荣耀手机首发 AI 智能体

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Vidu推出“主体参照”功能 解决AI生成视频中的角色一致性问题

近日，生数科技和清华大学联合研发的国内首个纯自研原创视频大模型Vidu推出了“主体参照”功能，实现对任意主体的一致性生成，让视频生成更加稳定、可控。该功能面向用户免费开放，代表着AI完整叙事的开端，将AI视频创作提升至更高效、更灵活的阶段。

【AiBase提要:】 🔑 Vidu推出“主体参照”功能，解决AI生成视频中的角色一致性问题。 🚀 “主体参照”功能面向任意主体，确保视频生成中的一致性和可控性。 💡 未来将探索精确控制多主体交互、风格统一、多变场景稳定切换等复杂元素，满足更高层次的叙事需求。

2、200美元ChatGPT Pro上线!“草莓”推理也要像人类一样慢条斯理!

OpenAI推出售价200美元/月的ChatGPT Pro，将引入全新的“草莓”模型，模仿人类思考过程，提高AI算力利用效率。虽然面临响应时间和计算资源消耗挑战，但优化策略和测试时计算技术将带来更准确的内容生成。

【AiBase提要:】 🍓 新推出的ChatGPT Pro将引入“草莓”模型，模仿人类思考过程 🔍 “草莓”模型通过测试时计算技术提高AI算力利用效率 💡 优化策略和动态调整后续回答将提升输出质量

3、开源神器WechatFerry 轻松打造你的专属微信机器人

在这个科技飞速发展的时代，WechatFerry作为开源框架为开发者提供了强大、高效且高度可定制的微信机器人解决方案，极大简化了开发和集成过程。它集成了丰富的插件生态和全面的SDK封装，提供一站式解决方案，确保微信操作的高效性和稳定性。WechatFerry的出现注入了新的活力，降低了开发门槛，提高了开发效率，为探索微信机器人潜力的开发者提供了理想的起点。

【AiBase提要:】 🔧 WechatFerry是一把多功能瑞士军刀，提供强大、高效且高度可定制的微信机器人解决方案。 🌟 WechatFerry集成丰富的插件生态和全面的SDK封装，简化了微信机器人的开发和集成过程。 💡 WechatFerry提供了WCF SDK客户端和Agent库，支持广泛的微信操作和简洁易用的接口，使开发者能快速实现各种微信相关功能。 详情链接:https://github.com/wechatferry/wechatferry

4、荣耀手机首发 AI 智能体，正式进入 “自动驾驶” 时代!

荣耀在柏林消费电子展上推出了全球首个基于多模态的个人化智能体 HONOR AI Agent，标志着荣耀正式进入“自动驾驶”时代。该智能体展示了强大的能力，能够理解用户意图并自动调用相关应用完成任务，为用户解决问题。

【AiBase提要:】 📱 荣耀推出全球首个基于多模态的个人化智能体 HONOR AI Agent，具有强大的能力。 🚀 荣耀手机在柏林消费电子展上展示了最新产品，包括 Magic V3折叠屏手机和 AI PC等。 💡 荣耀提出四层 AI 战略架构，追求更高层次的人工智能应用，实现跨系统、跨设备的融合。

5、人形机器人公司「加速进化」完成亿元Pre-A轮融资

一家专注于人形机器人研发的科技公司「加速进化」近日宣布完成亿元级Pre-A轮融资，加速推动通用双足机器人开发。公司致力于推动人形机器人从专用性向通用性转变，展示了高泛化和多场景应用能力。团队实力雄厚，吸引了投资和关注，预示着人形机器人领域的发展潜力。

【AiBase提要:】 🚀 公司完成亿元级Pre-A轮融资，加速推动通用双足机器人开发。 💡 公司致力于推动人形机器人从专用性向通用性转变，展示高泛化和多场景应用能力。 💪 团队实力雄厚，吸引了投资和关注，预示着人形机器人领域的发展潜力。

6、Nous Research推出优化器DisTrO，普通网络条件也可以训练AI模型了

Nous Research的DisTrO优化器为AI模型训练带来革命性变革，让普通人也能在家中高效训练强大的AI模型。该技术通过减少GPU间传输信息量，提升训练效率857倍，降低传输信息量至86.8MB。开放的竞争环境推动技术进步，让更多人参与AI领域。

【AiBase提要:】 🚀 DisTrO优化器让普通人能在家中训练强大AI模型，提升训练效率857倍，传输信息量降至86.8MB。 💡 开放竞争环境推动技术进步，使研究者和机构更自由进行创新实验。 💻 DisTrO降低GPU间通信开销，使AI模型在较慢互联网连接下训练，有望达到1000到3000倍通信需求降低。 详情链接:https://venturebeat.com/ai/this-could-change-everything-nous-research-unveils-new-tool-to-train-powerful-ai-models-with-10000x-efficiency/

7、谷歌创始人布林透露:他几乎每天都在参与 AI 项目

在最近举行的“All-In Summit2024”峰会上，谷歌创始人布林透露，他对AI的快速进展感到兴奋，因此几乎每天都在谷歌参与AI项目。他认为未来AI模型训练不需大规模提升计算能力，算法进步同样重要。布林的回归引发广泛关注，有望为谷歌的AI技术带来更多创新与进展。

【AiBase提要:】 🌟 谷歌创始人布林几乎每天都在参与AI项目，因其对AI的快速进展感到兴奋。 💡 布林认为未来AI模型的训练不需大规模提升计算能力，算法的进步同样重要。 🚀 布林的回归引发关注，他的参与有望为谷歌的AI技术带来更多创新与进展。

8、美国警方出奇招!用AI生成14岁少女诱捕性犯罪嫌疑人

最近，美国新墨西哥州的警方在一项调查中使用AI生成的虚拟14岁女孩照片引诱性犯罪嫌疑人，引发了伦理和法律讨论。这种方法成功捕获嫌疑人，但也涉及深层次的道德问题。

【AiBase提要:】 🔍 新墨西哥警方使用AI生成的虚拟少女照片引诱性犯罪嫌疑人。 ⚖️ 捕获嫌疑人同时引发了伦理与法律新问题。 📸 AI生成儿童图像需依赖真实儿童照片，涉及同意及隐私问题。

9、Arcee AI推出SuperNova:企业定制、遵循指令的大语言模型

Arcee AI推出了SuperNova，为企业提供了部署、具有先进指令遵循能力和完全定制选项的700亿参数语言模型。SuperNova解决了企业数据隐私、模型稳定性和定制化方面的关键问题，提供了强大、可拥有的替代方案。

【AiBase提要:】 ✨ SuperNova为企业提供了部署、定制选项和指令遵循能力。 🔑 企业可以在自己的基础设施内部署SuperNova，保护数据隐私和提高模型稳定性。 💡 SuperNova允许企业进行微调和重新训练，满足特定领域知识和公司需求。 详情链接:https://blog.arcee.ai/meet-arcee-supernova-our-flagship-70b-model-alternative-to-openai/

10、对抗Deepfake!中科院女工程师开源AI模型保护女性

近期，韩国Deepfake事件引发全球关注，中科院女工程师张欣怡开源AI模型对抗Deepfake技术滥用。她的举动受到广泛关注，呼应了技术向善理念，但也提醒技术无法完全解决问题，需要法律、教育等多方面综合防御。

【AiBase提要:】 🔥张欣怡开源AI模型对抗Deepfake，引起广泛关注。 💡技术向善理念需社会共同努力，提醒技术无法彻底解决问题。 ⚖️需从法律、教育等多方面入手构建完善防御体系。

11、又损失一个大将!OpenAI GPT-4o 背后灵魂人物宣布辞职创业

在AI的世界里，变化总是来得比我们想象的还要快。OpenAI的首席研究员Alexis Conneau宣布辞职创业，引发AI圈的热议。Conneau在AI领域的贡献和创新让人期待他的新公司能带来何种惊喜。

【AiBase提要:】 🚀 Alexis Conneau离开OpenAI，开始创业之路，引发AI圈热议。 💡 Conneau在NLP领域做出重要贡献，无监督机器翻译等项目是重要里程碑。 🎓 Conneau的学术背景和职业经历为他的科研和创业之路奠定了坚实基础。

12、霉霉宣布支持哈里斯，抵制特朗普利用AI照片造谣

泰勒・斯威夫特在社交媒体上宣布支持副总统卡马拉・哈里斯，反对特朗普利用AI照片造谣。她强调保持透明，用真相打击虚假信息。AI技术滥用引发担忧，促使公司加强信息管控。

【AiBase提要:】 🌟 泰勒・斯威夫特支持副总统卡马拉・哈里斯，反对特朗普的AI假endorsement。 💬 她呼吁保持透明，强调用真相打击虚假信息。 🔍 AI技术的滥用引发担忧，促使一些公司加强对信息的管控。

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