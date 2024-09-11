iPhone16跑分出炉：A18芯片单核性能优势明显

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:Geekbench6揭晓了苹果最新智能手机 iPhone16的初步性能测试结果。这款设备搭载了苹果最新的 A18芯片，其 Geekbench6的跑分数据显示，A18芯片的 CPU 主频达到了4.04GHz，由两颗性能核心和六颗能效核心构成，单核得分为3114分，多核得分为6666分。

尽管 A18芯片在单核性能上略胜于前代的 A17Pro 芯片（A17Pro 的单核得分约为3000分），但在多核性能上却未能超越 A17Pro(A17Pro 的多核得分超过了7000分)。与安卓阵营的顶级处理器如天玑9300和骁龙8Gen3相比，A18在单核性能上保持了明显的优势，然而在多核性能上则稍显不足。

苹果官方宣称，A18芯片采用了先进的3nm 工艺制造，其 CPU 性能相较于 iPhone15所搭载的 A16Bionic 提升了30%，能耗降低了30%，GPU 性能提升了40%，能耗降低了35%。

此外，A18还配备了16核神经网络引擎，针对大型生成模型的运行进行了特别优化，机器学习（ML）速度最高可提升两倍，系统内存带宽增加了17%，从而更高效地处理生成模型任务。

这些性能提升表明苹果在芯片设计上继续追求能效和性能的平衡，尽管在多核性能上有所妥协，但 A18芯片在单核性能和机器学习方面的进步，仍然显示出苹果在移动处理器领域的领先地位。

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