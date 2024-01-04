余额低于百元不能提现属霸王条款 法院：限制用户自由支配财产权利

天津某公司运营的内容创作平台，通过展示文章内广告计算最终收益，并给作者提供分润收益。然而，平台的提现规则引发了争议。

林某在2018年2月在该平台开通自媒体账号，并产生了281.9元的收益。他累计提现了216.89元，但当他再次尝试提现时，发现账户中有65.01元的余额无法提现。

林某认为，天津某公司未在平台服务协议中明确提现条款，且现有提现规则有违公平原则。他将天津某公司诉至广州互联网法院，请求法院确认“余额大于等于100元才可申请提现”的条款无效。

法院审理后认为，该条款属于格式条款，用户无法进行个性化磋商。该条款是平台为了便于管理而设置的规定，在已设置了提现时间及频次标准后，又叠加限制了提现金额标准，且未向用户提供注销账号后的提现渠道或其他替代性补偿方式。平台单方面怠于承担应向用户支付收益的义务，不合理地限制了用户自由支配其个人财产的权利。因此，法院认定该条款无效。

法官表示，互联网平台的格式条款对平台管理和运营效率具有重要意义，但也不能滥用契约自由原则、不合理扩张自身权利、限制用户主要权利。司法应更加关注这些现象，并通过裁判引导平台以更加公平的内容生产、分发及收益机制，平等保障不特定的、分散的内容创作者的合法权益。

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