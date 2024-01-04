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商汤把AI塞进一盏台灯 推智能台灯元萝卜SenseRobot

2024-01-04 14:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:商汤科技发布了一款名为“元萝卜SenseRobot”的台灯产品，外观设计灵感来源于宇航和科幻元素。台灯通过超宽双翼设计实现弧形反射和广角扩光，让灯光均匀照亮整个书桌。

该产品还引入了光随书动技术，利用摄像头的追踪技术让光源自动聚焦在书本上。此外，台灯还具备AI离座感应和自动延时关灯功能，方便节能和使用。

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台灯产品中的AI坐姿提醒和AI专注度检测功能十分关键。不正确的坐姿和长时间的用眼疲劳都可能对孩子的视力和脊椎健康造成伤害。

通过分析人体3D骨骼关节点的坐姿分析技术，台灯能够准确识别不良坐姿，并通过语音提醒孩子矫正坐姿。同时，台灯还能通过检测孩子的专注度，提醒孩子适时休息，保护眼睛和身体健康。家长可以通过手机APP查看实时报告，了解孩子的学习情况，并进行针对性的纠正和指导。

商汤科技在设计该台灯产品时注重用户隐私保护。台灯采用了四项严格措施，包括物理方式遮蔽、用户自主选择的数字人形式或现场图模式、视觉脱敏处理，以及高级数据加密技术。这些措施可以确保用户的隐私安全。同时，商汤科技还将AI技术应用于教学领域，打造智能一站式围棋教学体系。

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