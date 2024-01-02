手机网盘工具玩客云APP宣布将于2月29日停止运营

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:手机网盘工具玩客云 APP 宣布，将于2024年2月29日停止运营。用户需在该日期前备份和存储玩客云设备中的文件。

停止运营后，玩客云 APP 将无法登录并不再提供服务。建议用户寻找远程下载的替代方案，比如安装 NAS 迅雷或下载 PC 迅雷来进行远程下载任务。用户如有疑问可以联系玩客云官方客服。

以下为公告全文：

亲爱的玩客云用户:

感谢您一直以来对玩客云的支持与信任。由于业务调整，我们很抱歉地通知您:玩客云APP将于2024年2月29日正式停止服务，说明如下:

1、2024年2月29日起玩客云APP将不再提供上传、云添加功能，建议您尽快操作玩客云设备关机后，将外接硬盘连接到电脑进行资料备份和存储。文件对应目录如下:

上传后的照片、视频等文件存放在硬盘根目录下的OneCloud文件夹中的位置。

照片存放路径:根目录/onecloud/pictures

视频存放路径:根目录/onecloud/videos

文档存放路径:根目录/onecloud/documents

音乐存放路径:根目录/onecloud/musics

其他文件存放路径:根目录/onecloud/others

自动备份文件:根目录/onecloud/mobilebackup

云添加文件:根目录/onecloud/tddownload

SD卡备份文件:根目录/onecloud/sdbackup

2、2024年2月29日起，您将无法登录玩客云APP，玩客云APP不再提供服务。请您于2024年2月29日前及时处理您的玩客云APP账号内相关权益，逾期将视为您主动放弃，届时玩客云APP将统一清理。

3、如您在寻找远程下载替代措施，如下方案可供您参考:

（1）若您现有NAS设备(比如群晖、极空间、华为等)可安装NAS迅雷，在手机迅雷-「我的」-「远程设备」页面可以远程创建下载任务到NAS设备，NAS迅雷下载安装地址链接:nas.xunlei.com;

（2）如您没有NAS设备，可以在迅雷官网:www.xunlei.com下载最新版PC迅雷，在设置-「高级设置」里「开启远程下载」功能，即可在手机迅雷-我的-「远程设备」页面远程创建下载任务到PC电脑。

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