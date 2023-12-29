周鸿祎预言2024年大模型将无处不在 多模态能力成国产标配

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:近日，在清华大学举行的演讲中，360集团创始人周鸿祎对2024年大模型的发展趋势进行了深刻的预测，引发了业界的广泛关注。

周鸿祎首先指出，与操作系统不同，大模型将呈现无处不在的趋势，更类似于电脑的普及。在他看来，大模型不会被垄断，而是将成为各领域的关键支持技术。其中，他特别强调了多模态能力在国产大模型中的重要性，预言明年多模态能力将成为国产大模型的标配。

据周鸿祎透露，2024年大模型将在两个方向迅猛发展。一方面，大模型将追求更大规模，拓展应用领域;另一方面，它们也将追求更小规模，迅速搭载在手机和各种物联网设备上，实现本地化运行，不再仅限于云端。特别是在智能汽车领域，大模型有望部署更多，推动智能驾驶技术的快速发展。

从安全的角度出发，周鸿祎强调了隐私风险问题。他指出，大模型成为个人助理后，如果将私人化的数据传输到云端，可能会带来潜在的隐私风险。因此，他提倡在本地部署小规模的大模型，以确保数据在本地安全运行。未来，手机中的个人助理和家庭服务型人形机器人将由这类“小”模型驱动，保障用户数据隐私。

随着GPT-4、Gemini等大模型在多模态上的突破，周鸿祎预测未来国产大模型将标配多模态能力，不仅能理解文字，还能处理图片、视频，甚至能够理解声音。他认为，大模型在中国的发展方向是产业化和垂直化，预计明年将涌现出许多真正解决实际问题的垂直大模型。

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