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阿里发布《AIGC治理与实践白皮书》AI发展需要“防火墙+”

2023-12-28 11:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:12月27日，北京举行的AI发展与治理创新研讨会成为全球科技关注的焦点。在会上，阿里巴巴集团携手中国电子技术标准化研究院共同发布了《AIGC治理与实践白皮书》，标志着中国在人工智能治理领域取得了新的重要进展。

阿里巴巴科技伦理治理委员会负责人在发布会上表示，阿里巴巴正致力于在AI领域筑牢发展的防火墙，并不断突破AI应用的天花板。与此同时，阿里巴巴强调与社会各界合作，共同利用AI技术解决更多社会难题，推动AI造福更广泛的人群。

研讨会上，来自中国科学院、中国社科院大学、复旦大学、浙江大学等机构的专家齐聚一堂，共同探讨了中国AI的发展之道。浙江大学教授潘恩荣在会上强调，“宜疏不宜堵”，呼吁在AI发展中小步快跑，克制各种恐惧和臆想。

复旦大学教授张谧则表示，科技行业在发展AI时应负责任，兼顾发展和风险管控。她指出，当前全球存在AI竞赛的氛围，但过分注重安全可能导致技术滞后。张谧呼吁各方要着眼于长远，共同创造有序竞争，确保风险在防护能力的上界之内。

阿里巴巴连续第二年发布AI白皮书，今年聚焦在AIGC（生成式人工智能）领域。阿里巴巴科技伦理治理委员会委员、阿里巴巴安全部研究员薛晖表示，关于AI的未知远多于已知，而AIGC带来前所未有的挑战，需要前瞻性地应对。她提到，阿里巴巴正在一边筑牢防火墙，一边突破天花板，与社会各界共同努力，用AI破解更多社会难题，推动AI惠及更多人。

薛晖还分享了阿里医疗AI团队与医学界合作的创新实践，利用“平扫CT+AI”方法进行胰腺癌早筛。这项技术不仅在胰腺癌筛查上取得了成功，还在食管癌、肺癌、乳腺癌等多个领域有着广泛应用。阿里巴巴的“云+AI”科技平台正在帮助各界破解难题，为人类社会的进步贡献力量。

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