麦当劳客服回应汉堡变小：制作标准统一 以实际为准

近日，麦当劳涨价和汉堡变小的话题在网络上持续发酵。
有网友指出，麦当劳各个品类汉堡的尺寸明显缩水，实质上已经“变相涨价”。
面对质疑，麦当劳客服回应称，虽然每家餐厅的出品餐品存在差异，但汉堡的制作标准是统一的。具体汉堡大小应以店内实际情况为准。
（举报）
近日，麦当劳涨价和汉堡变小的话题在网络上持续发酵。
有网友指出，麦当劳各个品类汉堡的尺寸明显缩水，实质上已经“变相涨价”。
面对质疑，麦当劳客服回应称，虽然每家餐厅的出品餐品存在差异，但汉堡的制作标准是统一的。具体汉堡大小应以店内实际情况为准。
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近日，有网友发现麦当劳的主要产品在12月27日全线提价，其中近90%的主要汉堡小食类产品的挂牌价将上涨0.5元，麦卡套餐也同步涨价1元。客服人员证实了这一调价措施，并表示从12月27日起，部分单品和套餐的价格确实有所调整，并且明码标价。一些消费者表示理解并接受麦当劳的调价决策，认为这是为了保证食品质量和服务的必要措施。
微博热搜上频频出现“麦当劳即将涨价”的消息，引发了广泛关注和热议。有网友发帖称，麦当劳的主要产品将于12月27日起全线提价0.5元，涉及90%的汉堡小食类产品，麦当劳会员套餐同步涨价1元，随心配套餐价格不变。麦当劳表示由于各项成本持续受疫情影响，对部分单品和套餐的价格进行了调整。
有消费者发现，通过查阅麦当劳App发现，部分套餐、汉堡单品、小食的价格有所上涨，涨幅在0.5元至2元之间。经典的麦辣鸡腿汉堡的价格从24元涨到了24.5元。其他西式快餐品牌是否会跟进提价，值得关注。
日前，懂车帝公布 2023 冬测续航测试结果，插混组续航达成率排名引发争议。 12 月 11 日，懂车帝回应称，本次测试为-20℃以下极寒天气的满载续航测试，所有参与车辆在整备后编队行驶出发，使用统一标准，符合用户冬季用车场景，不存在区别对待。懂车帝冬测将不受车企干扰，正常进行，欢迎用户和车企提出宝贵建议。懂车帝还表示， 12 月 14 日上午 9 点，懂车帝将在漠河�
今晚华为HarmonyOS官微发文宣布，麦当劳中国正式启动鸿蒙原生应用开发。麦当劳是全球知名大型跨国连锁餐饮企业之一，麦当劳中国每年服务顾客超过十亿人次。系统底座全线自研，去掉传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，只能使用Hap格式安装包。
近段时间，新浪、美团、小红书、高德等大批国内主流App都与华为达成合作，陆续开发鸿蒙原生应用。据博主Adak封狼居胥”消息，麦当劳中国目前也与华为达成合作，将启动鸿蒙原生应用的开发，这也是饮食行业的首家，遥遥领先对手肯德基。HarmonyOSNEXT系统底座全线自研，砍掉传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。
麦当劳的主打产品在12月27日上调了价格。新京报的记者发现，通过麦当劳的微信小程序对比调价前后的价格，有多种套餐、汉堡和小吃的价格上涨了0.5元到2元，而“随心配1+1”的价格则没有变化，仍然是13.9元。这是麦当劳在今年1月份将“随心配1+1”的价格提高了1元之后，今年内的第二次价格调整。业界人士认为，麦当劳等西餐快餐面临着餐饮市场的多重挑战，需要在涨价有
近日，有网友发现麦当劳的主要产品将在12月27日全线提价。据悉，约90%的主要汉堡小食类产品的挂牌价将上涨0.5元，而麦卡套餐则会同步涨价1元。对此，麦当劳方面回应称，结合近期运营成本的变化，公司决定自2023年12月27日起调整部分产品的价格，平均涨幅约为3%。目前，各点餐渠道已经明码标价。值得一提的是，1+1随心配套餐并没有涨价。麦当劳还表示，他们为顾客提供�
12月26日，麦当劳官方客服确认:12月27日起，麦当劳将对部分单品和套餐进行价格调整，并在各个点餐渠道进行明码标价公示。此次调价引起了广泛关注，成为热门话题。麦当劳也强调了其一直致力于提供优质的服务和产品给消费者。
麦当劳宣布将与谷歌合作，计划从2024年开始在数千家商店部署生成式人工智能。这一合作将包括硬件和软件的升级，涉及点餐亭和公司移动应用程序等其他系统的更新。对于麦当劳言，这项合作还包括将移动应用程序和商店信息亭的体验进行统一，引入新的“定制”操作系统，以便提供更智能的测试和自动化解决方案。
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