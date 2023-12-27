支付宝2023年度报告发布，小攒青年、极简社交、万事打卡成关键词

2024年即将来临，站在2023年的年末，你会如何回忆这一年?

12月27日，支付宝平台发布《2023支付宝年度发现小报告》，多巴胺经济、万事打卡、小攒青年、AI“巷战”等成十大年度关键词:热门演出90%的票半分钟抢空、每月超200万人上支付宝打卡……支付宝作为每天数亿人次登陆的国民级App和数字生活平台，从平台数据可窥见这一年普通人生活状态的切片和为生活所做的一点美好的小改变。

“多巴胺经济”兴起，热门演出90%的票半分钟内抢空

随着演出行业的强劲复苏，年轻人更愿意为热爱买单，“多巴胺经济”兴起。根据支付宝的数据，2023年，支付宝上演出、电影票的交易金额同比上涨223%。抽样显示，热门演出90%的票都是在半分钟内被抢空的;71%的比例属于跨城观演，95后占据了观演人群的主力。年轻人为了偶像愿意横跨一座城，他们拿着荧光棒跨越山海，只为奔赴自己的热爱。

中国演出行业协会发布的数据显示，今年前三季度，全国营业性演出场次达34.24万场，较去年同期增长278.76%。来自湖南的顾雪斐，今年已连续看了近20场偶像的演唱会，“有一种快乐叫演唱会后遗症，每天反复回看手机视频”。

说走就走的旅行也成了年轻人取悦自己的一种方式，趁着周末“去隔壁城市转转”。数据显示，周五晚是租车高峰，支付宝上“租车”的搜索量上涨了65%。随着新能源汽车产业发展快速，年轻人更是“把充电桩当充电宝用”，仅下半年跨城充电用户就多了35%，有网友在五一期间特种兵式横跨了13个省。

各种节假日，也少不了年轻人给自己创造的仪式感。五一期间，不少游客坐上高铁去淄博吃烧烤。国庆期间，大量体育迷跟着亚运赛事来杭州旅行，杭州公交地铁单日支付宝刷码乘车量突破历史峰值。一些年轻爸妈带孩子去看运动员在赛场拼搏，“这儿是最好的课堂。”

万事打卡、极简社交等成年轻人生活主张

事实上，作为一个数字生活平台，支付宝上还有很多人打卡运动、召唤好友收集能量、共同抚养小鸡、利用小荷包产品和亲戚好友完成一个小目标，用一点小坚持和小改变，为生活增添仪式感。

别看社交媒体上很多年轻人自嘲“在上班和上进之间，选择了上香”，事实上，不少上进的年轻人正在悄悄努力，希望转身惊艳所有人。

数据显示，这一年，超2万名“职场新新人”在支付宝考取了技能认证，给简历添彩;另外，每月有数千万用户在支付宝阅读听书，每天阅读的用户20%阅读时间超3小时。另外，每月还有超200万用户上支付宝打卡，在“早起元气满满”、“运动的第N天”、“冬日读书打卡”、“今天我要早点睡”等正能量的话题下分享自己的生活。目前，连续打卡时间最长的用户已坚持120天早起，有网友每天打卡分享只为两件事:骑车30公里+吃大碗拉面。

还有不少年轻人为计划中的旅行、看演出、学英语等坚持攒钱打卡、激励自己。数据显示，2023年，支付宝小荷包已诞生了超2000万个攒钱“小目标”。其中一个“突破自我挑战、冲刺全英文演讲”的学习打卡，吸引近20万人围观。

还有不少年轻人通过以旧换新的形式为生活焕新，更是成了消费的新增长点。数据显示，每月上千万人在支付宝使用回收服务，每天有近500吨衣物、超10吨旧书在支付宝被回收。

如今，在年轻人之间，还流行一种“极简社交”，没事不会打电话，但支付宝上有种朋友的挂念:在吗?收下能量。数据显示，近20%的年轻用户早中晚不间断“偷”好友能量，近1500万用户与朋友承担起了小鸡的“共同抚养权”……

00后冲入直播间抢黄金，爱看“致富经”小视频

这一届年轻人比较热衷花式“搞钱”。根据支付宝数据，半年来，生活号泛财商内容的月均播放量增长18倍，内容创作者的开号量涨了6倍，00后最喜欢看“致富经”视频。举例来看，“仅用两招年入百万”、“摆摊卖花新模式”等相关视频均获得了高赞。

这一届“小攒青年”还很会攒钱。根据支付宝数据，小荷包的用户中00后占了4成，近一半开启了自动攒计划“无痛攒钱”，更聪明地攒下小金库。

在消费上，这一届年轻人也更看中商品的理财和投资价值，抢囤黄金的除了“中国大妈”还有00后。数据显示，更具理财属性的金条在支付宝的销售额是黄金首饰的4倍，支付宝黄金直播消费中90后、00后占据半边天。

年轻人的精打细算还体现在了“薅商家羊毛”上。支付宝数据显示，近2000万大学生通过学生验证以享受支付宝“学生价”薅商家羊毛;此外，每月数千万人上支付宝消费圈抢券、超1000万人在支付宝领消费金当钱花;全年超30万人固定每周扫红包码，给早餐加个蛋……

数字化蔚然成风，小店用AI把“商战”打进巷子里

年轻人“整活”，让平常的日子更热腾，商家们也在千方百计“整活”，让生意变得更火热。

作为一款国民级App，支付宝链接了全球超10亿用户，也链接了超8000万商家。这几年，随着消费者的习惯和生意模式快速变化，数字化不再只是大品牌、大商家的事，只有几平米的街头小店也用起了数字化的“武装”，把“商战”打进了巷子里、弄堂里。

亚运期间，杭州卖葱包烩的吴阿姨在门店显眼位置贴上了支付宝二维码，开始抢外国游客的生意。为了比拼谁的葱包烩更受欢迎，吴阿姨还和隔壁的孙奶奶开始了一场没有硝烟的“巷战”，她说“正宗不贵”，她喊“十年不涨价”;2023年，新签约支付宝“点单助手”一键开店的小吃店、水果店数量多了130%，平均收单额翻了番。根据记者测算，一家年营收约15万元的小店，使用“点单助手”可省下各类费用约5000元。

而随着AI技术的发展，相关应用愈发普及，也让那些最普通小店的“商战”变得更花样百出。

隐藏在西湖吴山脚下的大马弄是众多老底子杭州美食聚集的地方。最近，这一条小弄堂，利用支付宝AI创意海报产品，集体挂上了鲜亮吸睛的广告。“大马弄卤肠我说第二，没人敢说第一”、“让每只鸡都香喷喷地走过我这一‘糟’”，小店主通过AI，用自己的语言为店里的美食代言，引发媒体关注。

据了解，已有113万小商家利用支付宝AI创意海报技术为自己打工。据了解，一般设计一套海报的费用在几百元、上千元不等，而AI创意海报技术可帮小商家至少省500元的广告牌费用。

随着商家数字化程度的加深，来自支付宝的数据显示，最近三个月，数字化产品的使用量增长近两成。

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