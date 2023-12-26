戴尔携手AMD扩大生成式人工智能产品线，挑战Nvidia霸主地位

**划重点:** 1. 🔄 **多元选择:** 戴尔推出搭载八颗AMD Instinct MI300X AI加速器的PowerEdge XE9680服务器，与Nvidia版本齐头并进，为客户提供更多人工智能工作负载选择。 2. 🌐 **开放标准:** 戴尔强调采用基于标准的网络，与Ultra Ethernet Consortium（UEC）合作，与Nvidia的封闭态度形成鲜明对比，倡导开放计算、互操作性。 3. 💻 **新标准推出:** 戴尔发布了与AMD合作的"Dell Validated Design for Generative AI"标准，为企业提供硬件和网络架构框架，旨在运行大型语言模型（LLMs）。

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:戴尔最新宣布推出基于AMD技术的高性能计算服务器，旨在满足人工智能工作负载需求。

新推出的Dell PowerEdge XE9680服务器搭载了八颗AMD Instinct MI300X AI加速器，为企业提供更多选择，与之前搭载Nvidia GPU版本齐头并进。该服务器为企业训练和运行内部大型语言模型（LLMs）提供支持，拥有1.5GB高带宽内存(HBM3)和超过21petaFLOPS的性能。

注：图片来自戴尔官网

与此同时，戴尔强调了其对开放标准的承诺，成为Ultra Ethernet Consortium（UEC）的成员，与Nvidia采用的封闭态度形成鲜明对比。戴尔倡导采用开放的以太网标准，使来自不同供应商的交换机能够在同一系统上互操作。这与Nvidia的做法形成对比，后者主张对人工智能采用封闭网络。

戴尔还宣布了一项名为"Dell Validated Design for Generative AI with AMD"的新标准，为企业提供了一个框架，使其能够运行自己的硬件和网络架构以支持LLMs。该标准涵盖了技术集成、物理安装和性能优化的方方面面，为企业构建生成式人工智能平台提供了全方位的支持。

此次合作还涉及到使用AMD ROCm技术支持的AI框架，该框架是一个与AMD Instinct加速器兼容的开源软件包，包括流行的框架如PyTorch、TensorFlow和OpenAI Triton，这些框架在搭载AMD加速器的PowerEdge XE9680上具有本地支持。

这一系列硬件和服务的发布，是戴尔在人工智能领域的最新举措，预计将在明年上半年正式推出。这标志着戴尔对多样化选择和开放标准的坚定支持，助力企业构建更灵活、高效的生成式人工智能模型。

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