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淘宝公布 2023 年度十大商品 洞洞鞋、酱香拿铁等上榜

2023-12-25 16:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:近日，淘宝公布了2023年度十大商品名单，其中包括爱因斯坦的脑子，辅酶Q10、马面裙、洞洞鞋、孙子兵法、乌梅子酱、核能充电宝、演唱会定制灯牌、酱香拿铁、涿州图书加油包等入选最终的十大名单。

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在2023年的淘宝市场中，马面裙、洞洞鞋、演唱会定制灯牌等商品受到了消费者的热烈追捧。其中，马面裙作为新中式风格的代表，销售量在天猫双11期间达到了惊人的73万条，相当于能铺满105个足球场。而洞洞鞋则凭借其舒适度和时尚感成为了淘宝热搜常客。

在文化领域，《孙子兵法》在热播剧《狂飙》的带动下成为畅销书，体现了大众对传统文化的关注和喜爱。与此同时，核能充电宝作为科技创新的代表，以其独特的能源技术吸引了大量消费者的目光。

此外，爱因斯坦的脑子、演唱会定制灯牌、乌梅子酱等商品也各自在特定的消费群体中产生了巨大影响。爱因斯坦的脑子每逢中高考和考公考研前夕都会成为销售旺季，而乌梅子酱则在李荣浩歌曲的推动下成为了年轻人中的新潮流。

值得一提的是，涿州图书加油包在涿州水灾后上线，成为网友们支持灾区图书出版商家的爱心之举。这一事件展现了淘宝作为电商平台的社会责任感和公益精神。

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