微博年度报告发布！快来评估你的微博社交人格

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:微博发布年度报告，这份报告中，你分享的快乐记忆、最亲密的好友、最爱的超话等都得到了呈现。
通过这份报告，你可以重新审视过去的一年，并了解自己在社交媒体上的特点和偏好。同时，报告最后的微博社交人格评估也将帮助你更好地了解自己的社交行为和偏好。
财报显示，截至三季度末，微博月活跃用户达到6.05亿，同比净增约2100万，日活跃用户达到2.6亿，同比净增约800万。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:微博发布年度报告，这份报告中，你分享的快乐记忆、最亲密的好友、最爱的超话等都得到了呈现。
通过这份报告，你可以重新审视过去的一年，并了解自己在社交媒体上的特点和偏好。同时，报告最后的微博社交人格评估也将帮助你更好地了解自己的社交行为和偏好。
财报显示，截至三季度末，微博月活跃用户达到6.05亿，同比净增约2100万，日活跃用户达到2.6亿，同比净增约800万。
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QQ音乐向用户发布了“2023年度报告邀请函”，需要的用户可以在QQ音乐APP搜索“听歌报告”进行查收。邀请函展示了用户较常听的歌手，同时“2023年度报告”也将在本月底发布。第三季度在线音乐付费用户达到1.03亿，ARPPU实现连续6个季度增长。
腾讯QQ日前上线了2023年度报告，用户只需在App的搜索框中输入“年度报告”即可领取。这一报告提供了关于用户在QQ平台上的社交行为的详细数据。值得一提的是，今年的报告还加入了“人格分析”元素，类似于MBTI人格分析，帮助用户更好地了解自己的社交风格和特点。
QQ音乐宣布2023年度听歌报告上线，用户可前往官方App查看个人专属报道。QQ音乐年度听歌报告是每年深受用户喜爱的功能之一，它通过分析用户的听歌记录，生成一份详细的报告。QQ音乐还宣布将于12月23日至12月24日在杭州天目里综合体举行“十亿人听出来的音乐艺术展”，具体内容尚未公布，感兴趣的朋友可以关注一下。
!下面就来了解一下年终补票买电视，最不容错过的索尼电视热门X90L/X91L系列机型吧!全能游戏电视——索尼X90L要说今年末最值得补票购买的索尼电视，那非X90L莫属!作为本年度最热销的索尼电视机型，X90L不但搭载了全方位的游戏优化功能兼具索尼电视的优秀音画质感和人性化功能优化。优秀的画面表现配合上能精准匹配位置的声音，X90L就可以轻松为消费者创造如临实境的沉浸影音视听!全能游戏电视X90L的游戏优化功能，自然也亮点满满!索尼自己就有世界一流的游戏产品线，因此被称为最懂玩家的电视品牌也不为过，X90L不但搭载有HRD自动映射和内容自适应图像模式这两项PS5专属功能，实现了PS5与索尼电视的超丝滑联动，今年还新增了“游戏增强器”，可以让玩家在不同的游戏场景下，享受快速切换黑平衡、动态模糊减少、十字瞄准线、屏幕大小调节等功能，轻松制胜全场，获得畅快淋漓的高品质主机游戏体验。更有魔法同屏、留言板、AI智能远场语音等一系列人性化功能供您来探索!本次京东年末双十二促销，索尼全能游戏电视X90L迎来好价，不但享有大额折扣有一系列购机好礼相赠，是今年收尾值得再添置的电视好选择!畅享智能、爽玩游戏——X91L在X90L的基础上，索尼还推出了它的升级版——游戏电视X91L，二者外观颜色及存储空间略有差异:二者都配有极窄金属边框和简约的脚架，X90L外观为深灰色金属拉丝质感，X91L则为黑色磨砂质感，并自带BRAVIA摄像头，内存空间也达到64GB，进一步扩展了可搭载的智能应用的上限。
QuestMobile2023年互联网核心趋势洞察出炉，墨迹天气荣获2023年度中国移动互联网实力价值榜TOP50赛道用户规模天气服务类之首，并登上2023中国互联网电子数码品牌偏好媒介AppTOP榜单，受到了来自用户和品牌的双重肯定。提供千人千面精细化气象服务，墨迹天气成为活跃用户聚集地QuestMobile数据显示，2023年持续复苏，中国移动互联网月活用户规模已经突破12.24亿，网民的数字化程度大大加深。在此背景之下，墨迹天气既是气象服务的提供者，也是气象营销的新场域，助力品牌把用户亲密关系建立至新高度。
根据世界隐私论坛的一份新报告，对政府和多边组织使用的18种人工智能治理工具的审查发现，超过三分之一的人工智能治理工具包括“错误的修复”。用于评估和衡量人工智能系统的工具和技术，特别是公平性和可解释性的工具和技术，被发现存在问题或无效。”她强调说，这并不需要太长时间:“我们相信，通过集中的努力，甚至在六个月内，我们就可以看到AI治理工具领域的有意义的改进。
在今天的2023年中国游戏产业年会上，《2023年全球主机游戏市场调查报告》正式发布，报告显示索尼PS占据了中国市场近7成份额。该报告由中国音数协游戏工委与伽马数据共同编制，报告显示，2023年全球主机游戏市场规模约471.8亿美元，同比去年增长了11%。值得注意的是，国内用户付费意愿普遍较低的现象正在发生变化，对于国产单机游戏的价格，有32.9%的用户表示愿意支付150-300元的费用，20.3%的用户愿意支付超300元的价格。
今天下午，李荣浩连发十条微博冲上热搜。这十条微博内容基本都一致：今晚杭州来看演唱会的朋友晚上的户外太冷了和白天完全不一样一定要多穿啊秋衣秋裤全穿上最好能有个羽绒服不夸张真的万一热了还能脱下来最好再配个围巾反正一定要多穿啊我求你们了”原来，今晚19时至22时，李荣浩纵横四海”演唱会杭州站，将在杭州奥体中心体育场举行。今天杭州天气是局部多云，最低5℃，最高16℃。
今天国产游戏之光《黑神话:悟空》在TGA2023宣布，游戏将于2024年8月20日正式发售，登陆PS5、XSX|S、PC。官方还最新发布了一段剧情宣传片，所有内容为PC实机录制，包含实际游玩片段和过场动画，支持4K分辨率。英特尔酷睿i7-8700搭配GTX1660Ti，帧率能达到50帧，这已经是非常可玩的范畴了如果是RTX3060/4060等更新的显卡，即便是入门款也能达到不错的效果。
好莱坞科幻巨制《沙丘2》今天发布了全新的正式预告，展示了非常多宏大的场面，大规模的战斗极其精彩。该片此前已定档2024年3月1日北美上映，国内尚未定档。原作是一部史诗级的经典科幻巨著，由美国科幻巨匠FrankHerbert在1965年所著，曾获得雨果奖与星云奖，被认为是科幻鼻祖。
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AppAgent是一个基于LLM（大型语言模型）的多模态代理框架，设计用于操作智能手机应用。通过简化的动作空间（如点击和滑动），模仿人类般的互动方式，实现应用操作，无需系统后端访问。代理通过自主探索或观察人类演示学习新应用的使用方法，创建知识库用于执行不同应用中的复杂任务。
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Steerable Motion是一个用于批量创意插值的ComfyUI节点。我们的目标是展示在图像作为视频模型演变时，如何以最佳方式驱动运动。
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Google Gemini是由DeepMind开发的多模态AI模型，可以处理文本、音频、图像等多种信息。它包括三个版本：Ultra、Pro和Nano，分别针对不同的任务复杂度。Gemini在AI基准测试中表现出色，针对各种设备进行了优化，并已经过安全和偏见测试，遵循负责任的AI实践。它将集成到Google产品中，并通过Google AI Studio和Google Cloud Vertex AI提供。
Voxio是一款语音转换为Notion页面的应用。它提供了多种布局和文本块，用户可以自由选择。用户可以在Voxio应用程序中或后台捕捉他们的语音，并通过单个滑动将其发送到Notion。此外，用户可以随时保存录音并在稍后发送。Voxio支持多语言，适用于全球用户。