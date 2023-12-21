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微博年度报告发布！快来评估你的微博社交人格

2023-12-21 15:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:微博发布年度报告，这份报告中，你分享的快乐记忆、最亲密的好友、最爱的超话等都得到了呈现。

通过这份报告，你可以重新审视过去的一年，并了解自己在社交媒体上的特点和偏好。同时，报告最后的微博社交人格评估也将帮助你更好地了解自己的社交行为和偏好。

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财报显示，截至三季度末，微博月活跃用户达到6.05亿，同比净增约2100万，日活跃用户达到2.6亿，同比净增约800万。

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