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ZAKER就小米汽车信息泄露致歉：已开除涉事员工 永不录用

2023-12-20 15:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:昨晚，小米官方突然发布声明，指责媒体ZAKER员工包某某和“小白买车”员工关某某在签署保密协议后未经许可泄露了保密拍摄内容。小米表示将追究两人及其所属媒体的泄密责任，包括公开道歉和罚款。

今天下午，ZAKER官方发布了一份关于小米汽车信息泄露事件的致歉声明。声明中详细描述了此次员工泄密小米汽车的情况。

2023年12月17日，ZAKER受邀参加小米汽车静态产品品鉴拍摄活动，活动前公司汽车事业部员工包某某签署了《保密承诺书》。在品鉴拍摄期间，包某某因误以为之前工信部公示的小米汽车照片是其他媒体同场所拍摄的素材，错误地认为小米允许公开发布拍摄的照片，遂在未经小米现场工作人员允许且未向公司通报的情况下，出于个人目的将三张带有小米汽车的工作花絮图擅自发至其个人微信朋友圈。后经现场工作人员提醒，包某某随即意识到事情严重性并立即删除了该条朋友圈内容，发布时长大约持续了5分钟，但照片已经扩散，并在网上引起了热议。

公司获悉此事后高度重视，于当天立即成立了事件调查小组，对相关情况及相关人员进行了核实。涉事员工包某某充分认识到了自身的错误，公司对包某某进行了严肃的批评教育，其擅自泄密的个人行为已严重违反了《ZAKER员工手册》规章制度及从业人员应尽的保密义务，根据公司的相关规章制度，公司对汽车事业部员工包某某做出开除处分，永不录用。

泄密小米汽车！ZAKER官方致歉：已开除涉事员工 永不录用

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