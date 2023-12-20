阿里云免费开源数据库AI算法PilotScope

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:现有的数据库系统非常复杂，要求非常稳定，即使将单一的 AI 算法与数据库进行匹配调试，也需要工程师们数周甚至数月的紧密配合，效率低下，效果不佳，导致业界迟迟无法将 AI 算法应用到数据库中。

为了解决这个问题，阿里云提出了 PilotScope，通过在数据库和 AI 系统级别的抽象和通用化模块及接口定义，开发出一个全新的中间件系统平台，实现了 AI 算法在数据库中的 “一键部署”。这项技术预置了多种 AI 算法，包括参数调优、索引推荐、基数估计和查询优化等数据库主流任务，并成功适配了 PostgreSQL 和 Spark 等两个主流开源数据库。

实验数据显示，使用 PilotScope 将 AI 算法嵌入数据库，相较于传统的 “硬植入” 方法，查询优化等任务的速度提升了1到2倍，且 PilotScope 本身的额外代价几乎可以忽略不计。

目前，PilotScope 已经在阿里云内部展开了试点应用，并且相关技术已经通过 GitHub 和 Modelscope 魔搭社区对外免费开源。

项目地址：https://github.com/alibaba/pilotscope

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