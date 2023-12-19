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Fortinet推出生成式人工智能助手，加速威胁调查和处理

2023-12-19 17:51 · 稿源：站长之家

划重点:

1. 📌 Fortinet 推出 Fortinet Advisor，一款基于生成 AI（GenAI）的助手，旨在为客户提供先进的 GenAI 工具，提升网络安全团队的技能水平。

2. 📌 Fortinet Advisor 将帮助支持和指导安全运营（SecOps）团队，使其能够比以往更快地调查和解决威胁。

3. 📌 Fortinet Advisor 将提供关于安全事件的解释、生成复杂调查查询、创建威胁应对计划和增强 Playbook 等功能，以提高安全团队的生产力和加速威胁检测和应对。

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:全球网络安全公司FortinetAI 推出了一款名为Fortinet Advisor的生成式人工智能助手，这一举措将加速威胁调查和处理的过程。Fortinet Advisor 的首个版本将帮助支持和指导安全运营（SecOps）团队，使其能够比以往更快地调查和解决威胁。

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Fortinet Advisor 目前可在 FortiSIEM 和 FortiSOAR 两款产品中使用。Fortinet Security Operations Solutions 已经使客户将识别和遏制威胁所需的时间从20多天缩短到不到一小时，并将调查和解决时间从超过18小时缩短到15分钟以下。Fortinet Advisor 通过提供上下文感知的事件分析、修复指南和 Playbook 模板，以自然语言的形式在几秒钟内提供关键信息，帮助 SecOps 团队进一步缩短检测和响应时间，并改善组织的整体风险姿态。

Fortinet Advisor 为 SecOps 团队带来的具体好处包括:

- 解释安全事件:Fortinet Advisor 可以迅速分析警报，生成易于理解的事件摘要，包括上下文和潜在影响。

- 构建复杂的调查查询:Fortinet Advisor 帮助安全分析师生成有益的查询以辅助调查。分析师通过自然语言输入他们所需的见解，Fortinet Advisor 将创建精确的语法以返回有用的结果。

- 创建威胁应对计划:Fortinet Advisor 通过建议威胁应对计划来帮助快速响应威胁。它还可以根据实时分析师反馈调整建议的应对计划。

- 增强 Playbook 创建:安全架构师可以咨询 Fortinet Advisor 生成 Playbook 模板，快速将流程转化为可操作的计划。

Fortinet Advisor 由 Fortinet 的 AI 和产品专家不断更新和优化。Fortinet 专家定期更新助手的知识库，提供最新的威胁信息，并优化其互动和结果。

Fortinet 已经在 AI 创新的前沿超过十年，并且已有超过70万客户受益于包括 FortiGuard AI-Powered Security Services、FortiAIOps、FortiEDR 和 FortiAnalyzer 在内的 AI 支持产品。Fortinet Security Fabric 跨越 Fortinet 的网络安全平台，Fortinet Security Operations Solutions 利用 AI 和高级分析技术，早期识别复杂的威胁，并自动化响应活动，加速调查和修复过程。

“GenAI 有助于使安全团队更加智能、高效和有成效。Fortinet Advisor 是基于 Fortinet 在 AI 创新和深度威胁专业知识方面的悠久历史支持的，它可以帮助组织改善业务运营，并提高其在攻击面前的防御能力，尤其是对于那些在网络安全技能差距方面存在困难的组织。”Enterprise Strategy Group 的杰出分析师和研究员 Jon Oltsik 表示。

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