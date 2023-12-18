Runway上线文字生成语音功能 英文效果惊艳

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:近日，Runway悄悄上线了之前所说的文字生成语音功能。初次尝试英文效果，其自然丰富的情感令人惊叹。然而，中文语音依然存在老问题，带有外国人口音，这一问题可能无法指望外国公司来解决。
体验地址:https://app.runwayml.com
该功能提供了多种语音模型可供选择，并且目前只需消耗右上角的点数即可生成长时间可用的语音。
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runway官方账号宣布运动笔刷功能升级，通过运动笔刷与提示词结合，可以实现对人物面部表情的精准控制。通过这项技术，运动笔刷可以根据提示词快速准确地在人物面部产生指定的表情，比如开心、恐惧等。这一创新不仅省去了复杂的视频编辑软件的使用，也摆脱了冗长的制作流程，让影片创作变得更加高效。
百度发布Apollo开放平台9.0，全面升级自动驾驶开发领域，包括工程、算法和工具三方面，重构12万行代码，新增20万行。工程框架拆分成小软件包，提高灵活性;算法优化感知算法，支持4D毫米波雷达;工具升级包括高精地图、传感器标定等，提升Dreamview效率。项目网址:https://julian-parker.github.io/stemgen/论文网址:https://arxiv.org/abs/2312.08723👨�
Runway近日发布了一系列新功能和更新，其中包括运动画笔、Gen-2风格预设、更新的相机控制以及图像模型的改进。这些更新目前已正式上线，对所有用户开放使用。在不断推动行业发展的过程中，Runway展现出了其在技术创新和用户需求满足方面的卓越能力。
RunwayML与GettyImages宣布合作开发新的生成式AI视频模型，命名为RunwayGettyImagesModel，旨在服务好莱坞和广告行业。RGM不仅仅是一个视频模型，更是为企业提供的基准模型，企业可以在其基础上构建自己的定制模型，用于生成各种视频内容。RGM将在未来几个月内面向商业用户开放使用。
【新智元导读】Runway突然发布公告，宣称要开发通用世界模型，解决AI视频最大难题，未来要用AI模拟世界。最近AI视频赛道的Pika1.0大火，两位华人创始人团队半年做出的产品几乎碾压了Runway接近两年的发展成果。甚至认为这是实现AGI的唯一途径:LLM和其他神经网络系统可以很容易地描述一把椅子，但世界模特将能够「体验椅子」。
艺术家集体对三家AI公司提起的侵权诉讼有了新的进展。原本由三名艺术家SarahAnderson、KellyMcKernan和KarlaOrtiz提起的诉讼，法官在十月份对其中一项侵权指控作出了裁决，令律师团队进行修订。该案的新发展引起了行业关注，艺术家们希望通过此案为创意产业维护权益，同时为AI技术在艺术领域的使用设立明确的法律规范。
Runway动态笔刷是一种利用人工智能技术让静止图片中的物体动起来的功能，它是Runway视频生成工具Gen-2的一部分。你只需要在图片上用画笔涂抹你想要动起来的部分，Runway就会自动识别物体的运动轨迹和特征，生成逼真的动态效果。支持用户在导演模式下对镜头进行精准控制，调整视角、缩放、旋转等。
RunwayML与GettyImages的合作标志着AI视频领域的重要进展。这次合作将开发一个新的生成式AI视频模型，命名为RunwayGettyImagesModel，专注于服务好莱坞和广告等视觉媒体行业。无论是技术升级还是与全球最大图像库的合作，都显示出Runway在追求卓越的道路上取得了实质性的进展。
Runway动态笔刷是一种利用人工智能技术让静止图片中的物体动起来的功能，它是Runway视频生成工具Gen-2的一部分。你可以用画笔涂抹到你想要动起来的地方，就能生成动态的视频。以上就是Runway动态笔刷的全部介绍了，感兴趣的小伙伴可以点击上方链接前往体验。
短短一周内AI视频生成工具一连炸场两次。StabilityAI刚发布首个开源AI视频模型StableVideoDiffusion，后脚Pika本周二发布了第一个正式产品:Pika1.0。也许正如那句“AI不会淘汰人，只会淘汰不会使用AI的人”，AI愈发内卷的终局，也许是我们这一代人都将要学习使用AI工具、学会和AI共处。
GPTURER是一个简单易用的解决方案，通过扫描网站来生成全面的知识数据集。只需两个步骤即可简化ChatGPT助手的创建：创建一个网站扫描任务，并下载集成的知识数据。使用GPTURER，您可以输入网站URL，让我们的系统仔细浏览和提取必要的数据，包括文本、图片、URL和结构元素。当我们的系统仔细扫描网站时，它会将提取的数据编译成结构化的输出文件，一旦扫描完成，您就可以立即下载这些文件。利用这些生成的输出文件作为基础，轻松创建个性化的ChatGPT助手，无缝嵌入提取的内容，以增强其功能。我们提供三种定价方案，Starter（€5）、Basic（€20）和Premium（€50），根据您的需求选择合适的套餐。GPTURER能够将网页内容转换为Chat GPT智能，为您提供更强大的助手功能。
Image to Caption Tool是一款通过人工智能提供的快速生成图片标题的工具。它可以帮助您轻松地增强视觉叙事能力，节省时间和精力。您只需上传或拍摄一张图片，点击生成标题，即可在几秒钟内获得合适的标题。
ReelCraft是一个能够从简单的文本提示中创建沉浸式动画视频的工具。它让你的想象力成为画布，AI成为艺术家。ReelCraft解决了动画制作的复杂、昂贵和耗时的问题。它能够轻松将你的想法转化为引人入胜的动画故事。ReelCraft提供一致的角色生成，具有丰富的功能，并可适用于各种场景。
muse.ai是一款下一代无广告视频托管平台，包含强大的嵌入式视频播放器和最先进的视频搜索功能。它提供丰富的功能，包括存储、分享、搜索、分发、定价和订阅等。muse.ai采用人工智能技术，支持语音识别、视频内容搜索和自动生成字幕等功能。定价方案灵活多样，适用于不同规模和需求的用户。
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Linnk是一个通过人工智能从长篇内容中提取关键信息的工具。它可以帮助用户摘录阅读的关键内容，并能够在几秒钟内回答复杂问题。
AI QuizGen是一个AI测验生成器，能够快速、轻松地将文本内容转化为有趣的测验。它适用于教育者、学生和专业人士，通过AI驱动的效率提升学习和评估的体验。
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BotStacks是一个聊天解决方案，通过使用机器人堆栈和多功能聊天解决方案，为对话增添动力，无缝设计、构建和部署AI助手。它提供了无代码机器人构建、AI模型集成、聊天界面定制、沙盒原型、集成自有机器人等功能。BotStacks可应用于各行各业，如客户支持、电子商务、旅游酒店、人力资源、游戏、法律服务等领域。
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aisplash是一个提供免费AI生成图片和免版税图片的平台。用户可以搜索各类图片,也可以成为内容贡献者。网站使用OpenAI的DALL-E和Midjourney等算法生成图片。图片可免费用于商业用途。
GPT Movie Recommender是一款基于 GPT 技术的电影推荐工具，用户可以根据自己的喜好和需求输入影片类型和附加信息，然后获得个性化的电影推荐。该工具内置 GPT 技术，能够智能分析用户输入并给出相应的推荐，帮助用户更快地找到符合自己口味的电影。