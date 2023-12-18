Runway上线文字生成语音功能 英文效果惊艳

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:近日，Runway悄悄上线了之前所说的文字生成语音功能。初次尝试英文效果，其自然丰富的情感令人惊叹。然而，中文语音依然存在老问题，带有外国人口音，这一问题可能无法指望外国公司来解决。

体验地址:https://app.runwayml.com

该功能提供了多种语音模型可供选择，并且目前只需消耗右上角的点数即可生成长时间可用的语音。

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