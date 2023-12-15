Perplexity将推出图像生成服务 可根据用户搜索内容和结果生成图片

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:Perplexity现在可以根据用户的搜索内容和结果生成图片了。CEO表示他们即将推出图像生成服务。有用户表示已经试用了一下，并且发现这个功能确实已经上线了。这样一来，用户在搜索完内容后可以整理出一张生成的图片作为头图，然后直接发布。
这项功能应该是使用的DALL-E3技术，生成的图片右下角会带有AI标记。搜索完成后，用户可以点击右下角的“Generate Image”按钮，然后选择风格，包括绘画、照片、插画和图表四种。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:Perplexity现在可以根据用户的搜索内容和结果生成图片了。CEO表示他们即将推出图像生成服务。有用户表示已经试用了一下，并且发现这个功能确实已经上线了。这样一来，用户在搜索完内容后可以整理出一张生成的图片作为头图，然后直接发布。
这项功能应该是使用的DALL-E3技术，生成的图片右下角会带有AI标记。搜索完成后，用户可以点击右下角的“Generate Image”按钮，然后选择风格，包括绘画、照片、插画和图表四种。
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最近有报道称，谷歌搜索结果中以色列传奇歌手卡玛卡维沃·奥莱的照片实际上是由人工智能生成的，这引发了人们对谷歌搜索结果准确性的担忧。谷歌搜索引擎在查询卡玛卡维沃·奥莱时，展示的顶部图片并非真实照片是一张由Reddit上的Midjourney社区生成的AI图像。虽然谷歌已采取措施提高图像搜索结果的可信度，但问题仍然存在，令人质疑人工智能技术在搜索引擎中的准确性和可靠性。
在听过IsraelKamakawiwoʻole动人心弦的《SomewhereOverTheRainbow》版本后，人们可能会想看看这位体型庞大的歌手长什么样。今天进行这样的搜索，你会看到的是他的AI生成版本。这些例子引发了严肃的问题，即在应对当前泛滥的AI生成图像时，搜索引擎将如何能够展示真实内容。
北京互联网法院对一起AI生成图片著作权侵权纠纷案件作出了一审判决。这是关于AI生成图片领域著作权的第一起案件。这一判决对于AI生成图片领域的著作权保护具有重要意义。
Google最近推出了一种新的图像生成技术，通过保证内容特征的一致性，可以生成具有相同视觉特征的连贯图像。这对于故事可视化、游戏开发和广告等领域非常重要，因为在生成过程中，角色或内容的一致性是必需的。这意味着模型将学习到特定角色的关键视觉特征，以便在未来的生成中更准确地重现这些特征。
何恺明与MIT合作推出的自条件图像生成框架RCG在学术圈引起关注。这一框架成功填补了长期存在的有条件和无条件生成任务性能差距，取得了ImageNet-1K数据集上无条件图像生成的新SOTA成绩。何恺明与MIT的合作研究为无条件图像生成领域带来了新的突破，RCG框架的成功应用表明自条件图像生成模型具有巨大的潜力，可能预示着这一领域新时代的到来。
Google最近发布了一项名为“GenerativePowersofTen”的图像生成功能，这项功能支持对生成的图像进行无限放大。这意味着用户可以将一张人像照片放大到可以看到细胞结构，或者将地球大气层缩放到地面上的物体。新方法的联合多尺度扩散采样方法则能够产生更深层次的缩放，并保持一致性，是一项重要的突破。
亚马逊在re:Invent大会上宣布推出Titan图像生成器，这标志着人工智能图像生成领域取得了显著进展，并为客户提供了在竞争激烈的科技领域中增强法律保护的选择。Titan图像生成器成为亚马逊Bedrock云计算部门AWS中Titan系列人工智能服务的一部分，为用户提供了一种通过文本提示生成原创图像的新方式，同时还可以编辑现有图像，例如更改或删除背景。VentureBeat的使命是成为技术�
MidjourneyAlpha迎来全新功能!如果你已经成功生成1万张图片，你将直接获得权限。全新的生成用户界面比之前的测试版本更加便捷，所有参数都以可视化图像的形式呈现，包括图片比例等。✦正在生成的图片和已生成的图片一同展示，今天的内容将以放大显示昨天的则以小图呈现。
《W.A.L.T》是一个基于transformer的实景视频生成方法，它通过联合压缩图像和视频到一个统一的潜在空间，实现跨模态的训练和生成。使用了窗注意力机制来提高内存和训练效率，该方法在多个视频和图像生成基准测试上取得了最先进的性能。以上就是《W.A.L.T》的全部介绍了，感兴趣的小伙伴可以点击上方链接前往体验！
本文将跟大家分享一个有利可图的AI副业，特别适合初学者，涉及一个鲜为人知的AI生成器。你可以几乎不费力地开始自己的时尚系列。如果你对时尚图案有兴趣，不妨尝试一下这个新的副业，说不定你也能在网络平台上赚取不错的收益。
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SceneWiz3D是一种新颖的方法，可以从文本中合成高保真的3D场景。它采用混合的3D表示，对对象采用显式表示，对场景采用隐式表示。用户可以通过传统的文本到3D方法或自行提供对象来生成对象。为了配置场景布局并自动放置对象，我们在优化过程中应用了粒子群优化技术。此外，在文本到场景的情况下，对于场景的某些部分（例如角落、遮挡），很难获得多视角监督，导致几何形状劣质。为了缓解这种监督缺失，我们引入了RGBD全景扩散模型作为额外先验，从而实现了高质量的几何形状。广泛的评估支持我们的方法实现了比以前的方法更高的质量，可以生成详细且视角一致的3D场景。
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Pawtrait Studio是一款利用先进的AI技术为宠物照片带来独特魅力的应用。其神奇的“Switcheroo”技术能将您可爱的宠物变成迷人的人像，也能将人像想象成可爱的宠物。用户友好的界面让您轻松上传照片，AI会进行神奇的变换，为您呈现出一系列奇妙的转变。与朋友和家人分享这些令人愉悦的图片，为每个人的日常带来欢笑和笑容。
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CFR Explorer是一个利用最新的AI技术的应用程序，允许飞行员快速获取有关航空法规的答案。它可以回答有关14号法典的问题，并提供了搜索功能。
Defog.ai是一个为企业SQL提供精细调整AI模型的平台。它允许企业团队以自然语言提出数据问题，并在需要时获得结果。Defog.ai与任何SQL数据库或数据仓库进行隐私保护集成，使用元数据来精细调整模型，从而提供可信赖的结果。它还可以自动可视化数据为表格和图表，并通过人工智能助手处理复杂的SQL Python和R工作流程，自动化统计分析中的试错过程，生成报告进行编辑和协作。
Kiwi是一款可以从视频中学习的AI助手。它可以回答问题、提供视频摘要并进行自我测验。Kiwi能够帮助用户更高效地学习和消化视频内容。
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Devoid Diffusion是一款神经网络产品，允许每个人释放创造力的潜能，没有任何限制。它能够生成独特的图像，满足用户的个性化需求。用户可以通过使用Devoid Diffusion的Telegram或Discord机器人进行图像生成，无限制地探索创造力的边界。
Cursor是未来的IDE，专为与强大的AI进行配对编程而构建。它的功能包括聊天式代码查询、代码参考、代码更改、自然语言编辑、从头生成代码、错误调试等。Cursor适用于多种使用场景，可帮助开发人员更快地构建软件。它受到数万名工程师的信赖，包括一些知名公司的工程师。
PerfectGift.AI是一个使用人工智能生成独特个性化礼物建议的工具。使用我们的AI生成器，为任何场合找到最合适的礼物。无论是生日、圣诞节、婚礼、周年纪念日、情人节还是母亲节，我们都能帮到你。通过输入一些信息，我们的AI将生成个性化的礼物建议。
Peach App是一款基于AI技术的演示文稿生成工具。用户只需输入内容，AI将生成独特的幻灯片，包含生成文本。Peach App具有简单易用的界面和丰富的功能，能够帮助用户快速创建精美的演示文稿。该产品定价灵活，根据用户的使用情况进行计费。定位于提高演示文稿制作效率和质量的工具。
Extractify是一款针对YouTube创作者的工具。它允许他们将视频转化为推特和LinkedIn的内容，以吸引新的受众并在多个平台上增加粉丝数量。通过Extractify，创作者可以专注于创作优质内容，同时通过推特和LinkedIn扩大自己的影响力。
Twee是一款使用人工智能的教育工具，可以帮助英语教师快速生成各种教学资源，包括文章、对话、选择题、开放式问题等。它提供了丰富的功能，可以帮助教师节省时间，提高教学效果。
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