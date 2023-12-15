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Perplexity将推出图像生成服务 可根据用户搜索内容和结果生成图片

2023-12-15 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:Perplexity现在可以根据用户的搜索内容和结果生成图片了。CEO表示他们即将推出图像生成服务。有用户表示已经试用了一下，并且发现这个功能确实已经上线了。这样一来，用户在搜索完内容后可以整理出一张生成的图片作为头图，然后直接发布。

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这项功能应该是使用的DALL-E3技术，生成的图片右下角会带有AI标记。搜索完成后，用户可以点击右下角的“Generate Image”按钮，然后选择风格，包括绘画、照片、插画和图表四种。

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