OpenAI 和 Axel Springer 达成史无前例的协议，允许 ChatGPT 摘要其付费新闻内容

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 14 日 消息:OpenAI 和全球新闻出版商 Axel Springer 周三宣布，双方达成了一项史无前例的协议，允许 ChatGPT 总结来自 Politico 和 Business Insider 等媒体的新闻报道。

图片来自 Axel Springer

这家德国媒体集团将因向美国人工智能公司提供内容而获得报酬。根据两家公司的声明，「全球范围内的 ChatGPT 用户将收到 Axel Springer 媒体品牌所选全球新闻内容的摘要」，包括德国小报《图片报》。聊天机器人的回答将包括通常置于付费墙后的材料，并提供「链接到完整文章以确保透明度和获取更多信息」。

Axel Springer 的一位发言人告诉法新社，该集团将因向 OpenAI 公司提供其内容而获得报酬。这项交易有效期为数年，不承诺任何一方独家，让它们自由签署新协议，发言人没有提供更多细节。

其他媒体公司则采取了相反的策略，将其内容从 AI 大量摄取和模仿文本的需求中封闭起来。CNN、《纽约时报》、迪士尼（拥有 ABC）、彭博社和《卫报》已阻止 ChatGPT 的网络爬虫抓取其内容，以训练聊天机器人如何编写人类文字。OpenAI 多次因据称使用受版权保护的作品训练 ChatGPT 而被起诉。该公司否认这些指控。

之前的 ChatGPT 版本可以基于只包括 2021 年及以前信息的数据集生成回答。近几个月，OpenAI 采取了措施提升聊天机器人的能力，包括更多当前信息。

Axel Springer 的发言人表示，随着 Google 和 Facebook 等平台的出现，媒体公司错过了建立新收入来源的机会，「而我们仍然在追逐金钱」。

OpenAI 的首席运营官 Brad Lightcap 在声明中表示，与 Axel Springer 的合作将「帮助人们通过我们的 AI 工具获得高质量、实时新闻内容的新方式」。

AI 聊天机器人，如 ChatGPT，能够在几秒钟内生成文章、诗歌等，但人们担心这些机器人可能在其对用户查询的回答中重复并传播虚假、荒谬或冒犯性材料——所谓的「AI 幻觉」。

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