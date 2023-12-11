京东：造谣“刘姓商人涉嫌违法被抓”的违法人员已被行政拘留

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:今日，京东官方发文称，据北京公安机关反馈，发帖造谣“刘姓商人涉嫌违法被抓”的违法人员梁某某，现已被公安机关依法行政拘留。请大家不信谣、不传谣，共同维护清朗的网络环境。
据了解，今年10月，京东表示，关注到有谣言称“刘姓商人涉嫌违法被抓“，该谣言被别有用心的人刻意发布在京东相关新闻动态下，以混淆视听、操纵舆论。对此恶劣行径表示强烈愤慨，并已向公安机关报案。
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站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:今日，京东官方发文称，据北京公安机关反馈，发帖造谣“刘姓商人涉嫌违法被抓”的违法人员梁某某，现已被公安机关依法行政拘留。请大家不信谣、不传谣，共同维护清朗的网络环境。
据了解，今年10月，京东表示，关注到有谣言称“刘姓商人涉嫌违法被抓“，该谣言被别有用心的人刻意发布在京东相关新闻动态下，以混淆视听、操纵舆论。对此恶劣行径表示强烈愤慨，并已向公安机关报案。
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据国内媒体报道称，针对目前大火的网红代步神器电动行李箱上路，上海交警已经明确是违法行为。上海街头一女子骑电动行李箱被交警拦下的视频引发关注。交警还表示，骑行电动行李箱等滑行工具上路，既违法也不安全。
电动自行车已经成为城市短途代步最受欢迎的交通工具。随着电动车规范化管理，一些小细节也都纳入管理范畴，比如电动车装手机支架就是违法的。网上就有不少视频显示，有人因为骑电动自行车时看手机，追尾停放路边的汽车导致受伤。
刚刚过去的黑色星期五，不管是流量还是玩法，或者平台格局、竞争态势，和往年很不一样。“黑五”指的是每年11月份的第四个星期五，感恩节的后一天。在更广阔的全球市场上与更多的对手展开竞争，中国电商卖家的前路注定艰难且漫长。
花高价买了演唱会门票，结果可能听了假唱，心痛到无法呼吸的粉丝，恐怕要集体化身“退钱哥”。对于广大粉丝来说，听到假唱可以要求退票，但万一有事儿去不了，票居然就不能退，这不是欺负人吗?五月天、伍佰、戴佩妮、王嘉尔、任贤齐……这些明星开办演唱会时，也许并不会知道，有人因故不能前来，且因为无法退票哭泣。对于演出票务平台来说，除了市场前景之外，用户的口碑似乎同样重要，想要在未来的市场中，始终保持领头羊地位，大麦在退票退款流程、用户体验方面，也要多下些功夫才行。
快科技12月6日消息，据国内媒体报道，招商证券发布的一份行业深度报告中透露，采用华为智选车模式的北汽X4（内部代号）将于2024年上市，其定位行政级轿车，预计售价区间30万元-40万元。据悉，华为在智能汽车领域有三种合作模式：零部件供应模式（提供标准化模块）、解决方案模式（HI模式）、以及近期升级为鸿蒙智行的智选车模式。其中，鸿蒙智行是目前华为与车企合作最全面、最紧密以及最深入的模式，将搭载华为各项智能汽车创新技术，与赛力斯合作的问界M7、M9以及奇瑞合作的智界S7，都属于该模式。北汽此前与华为的合作方式为HI模式，推
成都都江堰公安通报，经侦查查明，斗鱼CEO陈少杰涉嫌开设赌场罪，已被依法执行逮捕。陈少杰作为斗鱼直播平台的创始人之一，曾带领斗鱼成为国内最大的游戏直播平台之一。斗鱼美股下跌5.93%，报0.905美元，总市值仅为2.89亿美元。
快科技11月22日消息，在游戏中最影响游戏体验的就是开挂”行为，如透视”锁头”锁血”等。据腾讯游戏安全中心”消息，近日，《高能英雄》安全运营团队收集多方证据报案后，经警方层层梳理，于近期将V12”外挂开发者和代理商抓获，并缴获其开发的V12”定制外挂源代码。据了解，作为一款定制外挂，V12”可以实现透视、自瞄等功能。腾讯方面表示，2023年9月22日《高能英雄》安全运营团队就检测到了异常数据，继而开启了对V12”定制外挂的打击，检测出使用此款外挂的作弊玩家，均予以封号3650天的处罚。同时，安全运营团队也意识到打击外挂制?
体检时身份证一刷就能自动登记，再也不用排长队；家庭医生实时进行健康管理，给予老年人远程健康指导……近年来，内蒙古自治区呼和浩特市新城区立足“宜养”新城建设，加快推进智慧医养建设，联合海尔生物医疗打造智慧化健康管理方案，为老年人提供更加高效便捷的健康养老服务。 “医”食养护全覆盖，保障老年人安康生活 当下，随着我国人口老龄化程度不断加�
GPT-4解决网络名梗“吉娃娃or蓝莓松饼”，一度惊艳无数人。现在它被指出“作弊”了!全用原题中出现的图，只是打乱顺序和排列方式。比如GPT-4V能正确数出七个小矮人白雪公主，却把七个葫芦娃数成了10个。
11月8日-10日，2023年世界互联网大会乌镇峰会系列活动成功举行。今年正值乌镇峰会十年之际，受到了国际社会的广泛关注，共有来自126个国家和地区的1800多位嘉宾参会，国别数创历届峰会新高。在接下来的圆桌讨论环节，刘东作为主持人邀请国内外嘉宾共同探讨了下一代互联网的创新发展与国际合作，他在论坛总结中提出，下一代互联网的应用发展不再局限于部分国家、地区和行业，只有相互渗透和融合才能提升创新广度和深度，技术、标准越开放才能越进步在主持“全球发展倡议数字合作论坛”主题发言中，刘东和与会嘉宾共同围绕“增强数字合作新动能迈向全球发展新征程”的主题，就如何在全球发展倡议指引下，把握新科技革命浪潮，深化数字领域务实合作，推动全球发展迈向新阶段，携手构建网络空间命运共同体进行了研讨。
Inkey是一个功能强大且易于使用的平台，为学生生成当前的、由AI制作的教育材料，用于论文和写作项目。它提供了20多种不同的AI工具，用于优化学生的写作，包括Essay Writer、Paraphraser、Summarizer、Essay Parts、Coding Question Solver、Discussion Board Response、Resumes、Application Emails、Cover Letters和LinkedIn Bio等工具。此外，它还提供了其他AI工具，如Speech Writer、Blog Post、Story和Poem Generator。Inkey是学生们的个人AI导师，可以帮助他们写作、完成作业、构建简历等，让学习变得更加高效。
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Snapchat 是一个社交媒体平台，用户可以在移动应用上分享生活点滴，通过发送 Snap、探索故事和特效镜头与好友联系和创作。它提供聊天、特效镜头、地图等功能，还可以与My Ai进行聊天对话
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AlphaCode 2 是由谷歌发布的一个由 AI 驱动的编程工具。它通过 Gemini 模型提供动力，能够在编程竞赛中使用多种语言表现出色，具备理解复杂问题和解决编程挑战的能力。
Warden是一款为安全工程师设计的AI协同助手，提供10倍的工作效率提升。它通过生成技术架构图、识别风险、提出风险缓解方案等功能，帮助安全工程师更快速地发现和解决安全问题。定价为每个账号每月$500，提供14天免费试用。Warden的定位是帮助企业加速产品上线，最大程度保障产品安全。
Co-Producer 是我们正在构建的一套 AI 功能，旨在帮助音乐创作者节省更多创作时间，减少搜索时间，首先推出的是 Pack Generator。Pack Generator 是一个强大的样本包生成器，通过文本描述即可创建独特的免版税样本包。用户可以选择不同的情绪、乐器、流派或参考艺术家，即可获得即时灵感。通过生成的样本包，用户可以快速将想法变为现实，并在任何数字音频工作站中进行创作。
NotebookLM是一款个性化AI助手，基于您信任的信息为您提供专属的AI支持。上传与项目相关的文档，NotebookLM将立即成为您最关注的信息专家。它提供强大的界面，让您轻松切换阅读、提问和写作，AI助手将随时为您提供帮助。当您整理了一组基于资料的笔记后，您可以使用NotebookLM将它们转化为大纲、博客文章、商业计划等。您对个人数据有完全控制，不用担心隐私问题。NotebookLM目前仅在美国提供服务，仅限18岁以上用户。
Upscale-A-Video是一个基于扩散的模型，通过将低分辨率视频和文本提示作为输入来提高视频的分辨率。该模型通过两个关键机制确保时间上的一致性：在局部，它将时间层集成到U-Net和VAE-Decoder中，保持短序列的一致性；在全局，引入了一个流引导的循环潜在传播模块，通过在整个序列中传播和融合潜在信息来增强整体视频的稳定性。由于扩散范式，我们的模型还通过允许文本提示指导纹理创建和可调噪声水平来平衡恢复和生成，实现了保真度和质量之间的权衡。大量实验证明，Upscale-A-Video在合成和真实世界基准以及AI生成的视频中均超越了现有方法，展现出令人印象深刻的视觉逼真和时间一致性。
Essential AI开发了全栈AI产品,通过自动化枯燥乏味的工作流程,显著提高企业工作效率。例如,他们的技术可以使数据分析师的工作效率提高10倍,并为商业用户提供工具,使他们自己成为独立的数据驱动决策者。它还可以识别组织供应链中的最大风险并提出改进建议。随着人工反馈和技术突破,Essential AI的LLM将赋能用户解决越来越困难的任务,解锁关键技能,扩大组织对社会的影响。
AnimateZero是一款零样本图像动画生成器，通过分离外观和运动生成视频，解决了黑盒、低效、不可控等问题。它可以通过零样本修改将预训练的T2V模型转换为I2V模型，从而实现零样本图像动画生成。AnimateZero还可以用于视频编辑、帧插值、循环视频生成和真实图像动画等场景，具有较高的主观质量和匹配度。
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Phi-2是一个2.7亿参数的语言模型,通过优质的数据和创新技术,实现了超越模型规模的表现,在复杂的语言理解和推理测试中,匹敌或超过大25倍规模的模型。
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