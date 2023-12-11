京东：造谣“刘姓商人涉嫌违法被抓”的违法人员已被行政拘留

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:今日，京东官方发文称，据北京公安机关反馈，发帖造谣“刘姓商人涉嫌违法被抓”的违法人员梁某某，现已被公安机关依法行政拘留。请大家不信谣、不传谣，共同维护清朗的网络环境。

据了解，今年10月，京东表示，关注到有谣言称“刘姓商人涉嫌违法被抓“，该谣言被别有用心的人刻意发布在京东相关新闻动态下，以混淆视听、操纵舆论。对此恶劣行径表示强烈愤慨，并已向公安机关报案。

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