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Pimento 利用生成式AI将创意简报转化为视觉情绪板

2023-12-07 17:06 · 稿源：站长之家

划重点:

- Pimento 是一家新的法国初创公司，利用生成式人工智能来帮助创意团队在创意过程的第一步中进行构思、头脑风暴和制作情绪板。

- 该公司最近从一系列有趣的投资者那里筹集了320万美元（300万欧元）的资金。

- Pimento 的工具可以根据初始简报个性化生成图片、文本和颜色，成为创意过程中的合作伙伴。

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:Pimento 是一家新的法国初创公司，利用生成式人工智能（AI）以一种有趣的方式进行创意过程的第一步，包括构思、头脑风暴和制作情绪板(mood boards)。最近，该公司从一系列有趣的投资者那里筹集了320万美元(300万欧元)的资金。

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Pimento 的工具可以根据初始简报个性化生成图片、文本和颜色，成为创意过程中的合作伙伴。举个例子，创意团队在品牌重新设计、广告活动、即将发布的视频游戏或动画电影等项目的第一天会打开 Pimento。它是用来开始研究过程的工具。

这些用户希望编制一个包含图片、文本和颜色的参考文档，供后续项目使用。这些参考将成为其他参与项目的团队的灵感和第一指导原则。在这个阶段有很多来回，因为客户或经理可能会挑剔，并且经常会改变主意。他们会给你两周后的下次会议方向，但随后他们又不喜欢创意团队提出的内容，所以创意工作者不得不重新开始。

目前，许多创意工作者依赖于 Pinterest、Instagram、Behance、Canva 和 Figma 等工具在网络上查找图片并创建情绪板。在很多方面，你使用的工具定义了你的创造力。Pimento 团队希望通过人工智能来培养你的创造力。

“它可以让你更快地探索更多方向，从而能够创作更高质量的项目，” 共同创始人 Tomás Yany 介绍道。“AI 模型带来了丰富的知识，没有设计师会拥有。它们已经看过很多东西，因为它们最初是使用来自日本和拉丁美洲的数据进行训练的。” 他在谈话中举了这个例子。

Pimento 的种子轮由 Partech 和 Cygni Capital 领投。还有几位天使投资者参与了这一轮融资，如 Julien Chaumond（Hugging Face）、Stanislas Polu(Dust)、Thibaud Elzière(Hexa)、Jean-Charles Samuelian(Alan)、Igor Manceau(前 Ubisoft 创意总监)、Jonathan Widawski(Maze)、Alessandro Sabatelli(前苹果员工)和 Nicolas Steegmann(前 Stupeflix 员工)。

Pimento 的创始人展示了产品的演示。首先，你需要输入一些关于项目目标的指示，也就是文本简报。然后，可以添加几张作为项目基础的图片。接下来，Pimento 将根据你的指示和 AI 模型帮助你生成图片、文本和颜色。屏幕上有三个按钮，可以随时生成图片、文本或颜色。

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如果 Pimento 提供的一些建议很有趣，你可以保存它们以备后用。完成后，你可以生成一个链接，并与团队分享一个包含所有保存的图片、颜色和文本的板子。

与使用现成的生成图片 AI 模型不同的是，Pimento 中生成的一切都与你的初始简报相匹配，成为一种创意伙伴。此外，你还可以对 Pimento 的输出进行迭代。例如，你可以选择两张你喜欢的图片并将它们合并以进一步迭代。你可以从一张图片中选择一种颜色;可以重复使用文本来生成更多的图片;可以要求更多的图片变体。

“关于如何与这些 AI 模型进行互动，有一个讨论。我不认为未来是通过输入提示进行交互的聊天界面，” 共同创始人 Florent Facq 说道。这并不意味着在 Pimento 中没有提示，但该公司计划提供多种与内容互动的方式。

在未来，该公司计划添加更多功能，例如自定义要与团队或客户共享的板子。目前，该公司使用的是经过调整的开源模型，如 Stable Diffusion、Llama，很快还会有 Mistral AI。

可以明显看出，对于像 Pimento 这样的产品，还有许多新功能可以添加。最近的融资轮无疑将在产品开发方面提供帮助。看公司如何开始使用这个产品也将是很有趣的。

体验网址:https://top.aibase.com/tool/pimento

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