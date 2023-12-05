江淮汽车：蔚来汽车成为资产一包、资产三包受让方

快科技12月5日消息，蔚来官方已经正式宣布，将收购江淮第一先进制造基地和第二先进制造基地的生产设备和资产，不含税总价约为人民币31.6亿元。自此，蔚来将获得独立造车资质，以后车型也将取消江淮汽车”标识。据蔚来汽车CEO李斌在蔚来2023年第三季度财报电话会上介绍，如果蔚来的汽车完全由自己制造的话，制造成本会下降10%。据悉，此次蔚来收购的是江淮与蔚来合作的两座工厂，即蔚来F1工厂和蔚来F2工厂。其中，F1工厂主要负责蔚来ES8、ES6、EC6、ET7、ES7等车型的生产；F2工厂主要负责ET5车型的生产。值得一提的是，本季度蔚来财报数据?