江淮汽车：蔚来汽车成为资产一包、资产三包受让方

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:今日，江淮汽车公告称，接到安徽省产权交易中心有限责任公司提供的项目《竞价结果通知单》，蔚来汽车成为资产一包、资产三包受让方，合计交易价格为31.58亿元;合肥恒创成为资产二包的受让方，交易价格为14.18亿元。
江淮汽车表示，本次转让标的为安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车公司三工厂存货、固 定资产、在建工程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和 设备资产。
转让标的基本情况如下:
一包:涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产及在建工程。采用成本法评估， 资产净值156，148.41万元，评估价值163，759.78万元，增值额7，611.37万元， 增值率4.87%。
二包:涉及乘用车公司三工厂房屋建筑物、在建工程及土地使用权。采用成 本法、市场法评估，资产净值118，330.93万元，评估价值139，233.56万元，增 值额20，902.63万元，增值率17.66%。
三包:涉及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备。采用成本法评估，资产净值 146，722.60万元，评估价值146，792.91万元，增值额70.31万元，增值率0.05%。
江淮汽车称，上述拟转让资产账面净值421，201.94万元。经安徽中联国信资产评估有限 责任公司评估，拟转让资产评估价值449，786.26万元（评估基准日2023年4 月30日），增值额28，584.32万元，增值率为6.79%。
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