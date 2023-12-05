约79%的ChatGPT企业客户来自微软Azure OpenAI合作伙伴关系

划重点: - 在 OpenAI 的生成式 AI 聊天机器人 ChatGPT 的企业客户中，大约70-79% 来自 Azure-OpenAI 合作伙伴关系，而不是直接来自 GPT-4或其他渠道。 - ChatGPT Enterprise 在推出不到四个月的时间内，全球范围内已经获得了22，000-25，000个客户。 - 分析师们对其采用率持保留态度，认为大多数客户仍在探索技术的概念验证阶段，真正的情况将在一年后和年度订阅续订发生后才会显现。

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:根据 UnearthInsight 的估计（数据来源为 Moneycontrol），OpenAI 的生成式 AI 聊天机器人 ChatGPT 的企业客户中，有大约70-79% 是通过 Azure-OpenAI 合作伙伴关系而不是直接来自 GPT-4或其他渠道。

ChatGPT Enterprise 在2023年8月28日推出，旨在为大型企业提供更高的安全性、隐私性和高速访问 OpenAI 技术的能力。然而，分析师们对其采用率持保留态度，认为大多数客户仍在探索技术的概念验证阶段，真正的情况将在一年后展现，当年度订阅续订数据出现时才能看到实际情况。

目前，总体的企业客户中大约有18，000个来自 Azure-OpenAI 合作伙伴关系。ChatGPT Enterprise 推出不久，全球范围内已经获得了22，000-25，000个客户。然而，分析师们表示，这些数字并不能完全反映出企业对 ChatGPT 的实际采用情况，因为大多数客户仍在试验阶段。真正的情况将在一年后，当企业决定是否续订年度订阅时才会显现。

Azure-OpenAI 合作伙伴关系为企业客户提供了使用 ChatGPT 的渠道。这种合作关系使得企业能够更方便地接入 OpenAI 的技术，并获得更高的安全性和隐私保护。通过 Azure-OpenAI 合作伙伴关系，企业可以在其现有的 Azure 云平台上使用 ChatGPT。这使得企业能够更轻松地集成 ChatGPT 到其现有的工作流程中，并且可以更好地控制和保护其数据。

尽管 ChatGPT Enterprise 已经吸引了大量企业客户，但分析师们仍然认为现在判断其采用率还为时过早。大多数企业客户仍在探索和测试技术的概念验证阶段。只有在一年后，当企业决定是否续订年度订阅时，我们才能真正了解 ChatGPT 在企业市场上的受欢迎程度。分析师们表示，随着时间的推移，ChatGPT 的采用率可能会增加，特别是在企业开始看到 ChatGPT 在其业务中带来的实际效益时。

OpenAI 的生成式 AI 聊天机器人 ChatGPT 的企业客户大部分来自 Azure-OpenAI 合作伙伴关系。尽管目前的客户数量较大，但真正的采用情况还有待观察。随着时间的推移，ChatGPT 在企业市场上的采用率可能会增加，并且企业将能够更好地评估其对业务的实际影响。

（举报）