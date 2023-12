Smash or Pass是一个通过AI帮助你找到完美的伴侣的网站。它使用人工智能算法分析用户的喜好和兴趣,根据用户的选择进行匹配。Smash or Pass提供了丰富的功能,包括浏览照片、选择喜欢或不喜欢的人、查看匹配结果等。该产品定价根据不同的会员等级而定,同时也提供了免费试用版本。Smash or Pass定位于年轻的单身人群,旨在帮助他们找到理想的伴侣。