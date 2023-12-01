OpenAI在中国申请“GPT-6”“GPT-7”商标 此前表示GPT5已在训练中

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:天眼查App显示，近日，欧爱运营有限责任公司（OPENAI OPCO， LLC）申请多枚“GPT-6”“GPT-7”商标，国际分类为科学仪器、网站服务，当前商标状态均为等待实质审查。
此前，OpenAI CEO Sam Altman透露，OpenAI正在积极开发下一代AI模型GPT-5。尽管发布时间表未定，但他明确表示需要更多数据来训练这一模型，因此公司正在呼吁征集大规模数据集，特别寻求互联网上尚未公开轻松获取的长篇写作或对话数据。
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站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:天眼查App显示，近日，欧爱运营有限责任公司（OPENAI OPCO， LLC）申请多枚“GPT-6”“GPT-7”商标，国际分类为科学仪器、网站服务，当前商标状态均为等待实质审查。
此前，OpenAI CEO Sam Altman透露，OpenAI正在积极开发下一代AI模型GPT-5。尽管发布时间表未定，但他明确表示需要更多数据来训练这一模型，因此公司正在呼吁征集大规模数据集，特别寻求互联网上尚未公开轻松获取的长篇写作或对话数据。
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在最新一期的FT采访中，OpenAICEOSamAltman透露了公司的多项规划，展望未来。公司与微软的合作进展顺利，预计将从科技巨头和其他投资者处筹集更多资金，以解决构建更复杂AI模型的高昂成本问题。一封邀请信向具有AI技术背景的人发出邀请，欢迎加入AI精英俱乐部，这是一个永久免费但门槛较高的专业组织，致力于推动AI技术在投资领域的应用，为成员提供学习和合作的平台。
英伟达发布基于Hopper架构的新一代AI处理器H200，内存带宽提升至141GB和4.8TB/s，推理速度提高2倍，将于2024年第二季度开始发货。最受欢迎的自定义GPTTop9名单发布在OpenAI推出GPTs后，网友们以惊人速度创造了多样功能的自定义GPT，其中Top9包括设计、音乐、食谱等领域，展现了无限可能性。通过对Vimium进行改动，使其能够与GPT-4V互动，用户可以更快速、高效地处理大量信息，摆脱信
今年6月，OpenAICEOSamAltman在印度经济时报主办的一场会议上表示:“在我们开始训练下一代模型之前，我们还有很多工作要做。我们正在研究我们认为需要的新想法，但我们肯定还没有准备好开始。在AI风险与规范没有落实之际，对于被赋予厚望的下一代更强大的大模型，预期其在训练完成后的一段时间内不太可能直接向公众开放。
划重点:1.GPTs是一项全新功能，允许用户创建自定义的ChatGPT版本，以满足特定需求。2.用户可以为各种场景创建GPT，无需编程知识，实现个性化定制。这一创新标志着开放AI在人工智能领域的不断进步，为更多人参与AI技术的发展提供了机会。
【CSDN编者按】在成本允许的条件下，从性能方面考虑自然优先选择GPT-4;但考虑到游戏成本，适当“降级”到GPT-3.5似乎也在情理之中。作为一名游戏开发者言，具体要如何抉择呢?原文链接:https://medium.com/chroma-golem/balancing-gpt-3-5-and-gpt-4-for-cost-versus-performance-in-game-dev-8397022eef59最近，我们的游戏《YouAreNotAlice》的演示版上线，很高兴看到许多人对技术演示感兴趣，并将其发送给他们�
当地时间周一，OpenAI首届开发者大会如期召开，在大会上OpenAI正式推出了GPT-4Turbo。据OpenAI介绍，相比于GPT-4，GPT-4Turbo主要有6方面的提升：第一，上下文对话长度，GPT4最大只能支持8k的上下文长度GPT-4Turbo则具有128k上下文长度，以一篇文章约1k字计算，GPT-4Turbo可同时处理128篇文章。OpenAICEO奥特曼声称，GPT-4Turbo可供所有付费开发者通过gpt-4-1106-previewAPI进行尝鲜，相关稳定版本预计将在未来几周内发布。
当地时间周一，美国人工智能研究公司OpenAI推出了GPT-4Turbo，这是其大语言模型GPT-4的升级版本。OpenAI在今年3月14日推出了第一个版本的GPT-4。GPT-4Turbo在输入方面比GPT-4便宜3倍在输出方面比GPT-4便宜2倍。
根据网络监测网站的数据显示，从北京时间周三晚上22点左右开始，大量网友报告OpenAI的ChatGPT和API无法使用。OpenAI在21点54分宣布服务出现问题，并在23点33分确认已经采取修复措施，服务开始逐渐恢复。这次故障也引发了关于人工智能发展和技术稳定性的讨论。
GPT应用是指利用GPT模型的能力来实现各种文本生成、处理、分析等功能的应用。GPT模型是一种基于深度学经网络的自然语言生成技术，可以根据输入的文本或图像，生成相关的文本或图像。你也可以点击前往AiBase产品库应用商店，获取更多好用的、更新的GPT程序。
在OpenAI最近的开发日上，我们看到了一系列令人兴奋的发布。除了GPT-4Turbo和AssistantsAPI的推出外，我们还看到了有关GPT、用户创建的ChatGPT定制版本以及GPT商店的信息。如果您想查看更多AI产品介绍，可以关注「Aibase产品库」了解。
Unlost是一个通过AI轻松导航您的记忆宫殿的工具。只需搜索和询问，即可快速回忆和查找任何信息。
VizGPT是一个使用聊天界面进行上下文数据可视化的工具。它能够从表格数据集中分析数据，并生成相应的图表。用户可以通过自定义数据集、编辑图表和与工具进行交互来完成数据分析任务。VizGPT还提供了可视化数据分享功能，用户可以将生成的图表分享给他人。VizGPT Plus是该工具的高级版本，包括自定义数据集、可编辑图表、聊天互动等功能。早鸟特价为48美元/年。
HustleSEO是一款为网站主提供简单的关键词研究工具的产品。您可以通过该工具研究新的关键词想法，并跟踪历史搜索数据，了解哪些关键词和主题值得进行SEO优化。此外，AI会为您生成10个与关键词相关的内容想法。
Moncelo是一款AI智能个人项目管理工具，可以帮助用户更智能地管理和完成项目。它通过AI生成任务，跟踪进展并提供项目概览仪表盘等功能。Moncelo提供两种定价方案，月付5美元的订阅和一次性支付60美元的终身许可。它适用于各种项目管理场景。
AutoMagic AI是一个强大且快速的写作工具，通过AI驱动的写作和图像生成，轻松转录音频为文本，帮助用户创建令人惊叹的内容。它适用于作家、博主、市场营销人员、企业家和商业专业人士，提高工作效率，节省时间，同时不降低质量。
PhotoTag.ai是一个AI图像标签生成器，可以帮助用户快速生成准确、相关的关键词、标题和描述。适用于股票摄影师、AI专家等。用户只需点击一次，即可在几秒钟内获得图片的关键词，并可轻松导出到各大平台。定价请参考官网。
CoolMindMaps是一个可以创建和搜索酷炫思维导图的在线平台。它提供丰富的功能和优势，用户可以轻松创建各种思维导图，并通过搜索功能找到感兴趣的导图。CoolMindMaps的定价灵活，并提供免费试用和付费订阅的选项，适合个人和团队使用。
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Calligrapher.ai是一个使用浏览器中的循环神经网络将文字转换为真实手写的工具。用户可以选择不同的印刷和草书风格，自定义输出并将其下载为SVG文件。该工具能够生成逼真的手写效果，方便用户在设计、文案制作等场景下使用。
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Gruntly是一个个性化的内容集成平台。它可以根据用户的独特兴趣和当前任务,从大量渠道中智能筛选出相关和有价值的信息,生成个性化的内容摘要,帮助用户管理信息过载。主要功能包括:交互式登记用户兴趣、监控多种渠道、智能分析与集成、生成个性化内容摘要、支持频率和内容自定义等。适用于专业人士、创作者、投资人员、企业管理者等用户群体。
SEO GPT by Writesonic是一个SEO在线工具,内置在ChatGPT中,提供页面SEO分析、关键词洞察等功能,帮助优化页面SEO。主要功能包括页面SEO评分检查、关键词优化建议、competitor分析等。定价免费,定位页面SEO优化工具。
Flowlie for Founders是一个一站式的筹资中心,专为创始人提供融资服务。它可以帮助创始人规划融资轮次,确定融资金额和公司估值;准备投资者介绍材料;创建并分享演示文稿、数据等内容;追踪投资者的参与度和兴趣。该产品提供了轮次规划、股权稀释计算、行业术语解释等工具,使创始人能够顺利完成融资工作。
Universe是一款无代码建站工具，可以从任何地方创建自定义网站，无需编码。用户可以使用其直观的可视化编辑器进行拖放操作，轻松构建网站。Universe还提供电子商务功能，用户可以轻松地出售各种物品。Universe有三个计划：免费计划、域名计划和专业计划，满足不同用户的需求。
DB Pilot是一个数据库GUI工具，支持PostgreSQL、MySQL、SQLite等多种数据库。它还集成了OLAP数据库，可以连接各种数据源。内置的AI助手使得编写SQL查询变得简单易懂。定价分为免费版、Plus版和Pro版。
IPscreener是一款基于语义AI的工具，可以帮助用户分析和理解专利信息。它能够从文本中提取相关的商业智能，为用户提供即时的见解，帮助用户更有效地探索和理解专利中隐藏的宝藏信息。IPscreener可以用于验证创新想法、了解竞争对手、掌握行业趋势等。该工具可在网站上使用，为用户提供便捷的分析和报告功能。
Competitors App是一款帮助市场营销人员监测竞争对手在线活动的工具。它可以监测竞争对手的网站变化、试用邮件、通讯、社交媒体、博客、排名和广告等各种在线渠道。
Papper是一款创新的iOS应用，旨在使您的生活有序和高效。它允许您将手写的笔记转换为数字待办事项列表，创建并打印自己的清单，直接从这些清单扫描进度，并提供广泛的预制清单。Papper使用先进的OCR（光学字符识别）和GPT技术来扫描您的手写笔记并将其转换为可管理的数字待办事项列表。
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AuTool Framework是一款基于AI的工作流自动化框架。它提供了一个插件系统，可以将AI技术应用于工作流中。用户可以通过集成云服务和构建GUI工作流助手来提高工作效率。AuTool Framework简单易用，适用于各种场景，包括AI助手、图像处理、文本生成等。请访问官方网站了解更多信息。