OpenAI在中国申请“GPT-6”“GPT-7”商标 此前表示GPT5已在训练中

在最新一期的FT采访中，OpenAICEOSamAltman透露了公司的多项规划，展望未来。公司与微软的合作进展顺利，预计将从科技巨头和其他投资者处筹集更多资金，以解决构建更复杂AI模型的高昂成本问题。一封邀请信向具有AI技术背景的人发出邀请，欢迎加入AI精英俱乐部，这是一个永久免费但门槛较高的专业组织，致力于推动AI技术在投资领域的应用，为成员提供学习和合作的平台。