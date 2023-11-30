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设计神器Varys AI 专为专业室内设计师和建筑师打造

2023-11-30 16:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:Varys AI是一款专为专业室内设计师和建筑师打造的人工智能工具。它采用先进的GPT技术，以提供全面的设计解决方案，涵盖室内渲染、楼层平面图生成和智能建议等多项功能。该工具以提高设计效率和业务绩效为目标，为用户提供即时、高质量的设计支持。

Varys AI的室内渲染AI功能使设计师能够通过简单的语言描述生成高质量的室内渲染图像。用户可以选择不同的风格或自定义风格，只需通过语言描述形状、材料和照明，即可生成令人惊叹的概念图像。这为设计师提供了更灵活、高效的渲染工具，有助于创造更具创意和个性化的设计。

image.png

体验地址:https://www.varys.ai/

楼层平面图GPT是Varys AI的另一大特色。用户可以上传.cad文件或在Varys AI的编辑器中绘制线框图，即可立即生成具有多个角度的房产设计解决方案。这一功能对建筑师尤为重要，能够帮助他们快速生成设计解决方案，提供多角度的房产设计图，并提供智能建议，从而优化空间布局，提高设计效率。

Varys AI还配备了智能助手，使用户能够与GPT智能助手交流，获取关于重新摆放家具、优化空间布局甚至提高业务收入的建议。这一功能不仅关注美学，还致力于提高业务绩效，为设计师和建筑师提供了更全面的支持。

Varys AI在室内设计和建筑领域提供了全面的人工智能解决方案，涵盖了渲染、平面图生成和智能建议等多个方面。其应用场景广泛，不仅可以帮助设计师创造更具创意和个性的设计，还可以为建筑师提供快速、高效的设计解决方案，从而优化空间布局。这一工具的出现将进一步推动专业设计领域的数字化转型和创新发展。

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