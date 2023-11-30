马斯克爆粗口怒喷广告商：别利用投放广告来敲诈威胁我

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:在最近的DealBook峰会上，马斯克接受采访时对包括苹果、迪士尼在内的数十家广告商进行了激烈的言辞攻击。

他直截了当地表示，如果这些广告商试图利用投放广告来敲诈他或威胁他，他将不予理会，甚至用粗鲁的语言表达了自己的不满。

此前，由于马斯克在X平台上支持一条被视为反犹的帖子，一些大型广告商为了抵制他，暂停了在平台上投放广告。

在采访中，马斯克并不在意自己是否被人们所讨厌，他强调讨厌他的人应该把注意力放在自己的工作上。

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