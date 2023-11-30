马斯克爆粗口怒喷广告商：别利用投放广告来敲诈威胁我

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:在最近的DealBook峰会上，马斯克接受采访时对包括苹果、迪士尼在内的数十家广告商进行了激烈的言辞攻击。
他直截了当地表示，如果这些广告商试图利用投放广告来敲诈他或威胁他，他将不予理会，甚至用粗鲁的语言表达了自己的不满。
此前，由于马斯克在X平台上支持一条被视为反犹的帖子，一些大型广告商为了抵制他，暂停了在平台上投放广告。
在采访中，马斯克并不在意自己是否被人们所讨厌，他强调讨厌他的人应该把注意力放在自己的工作上。
（举报）
站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:在最近的DealBook峰会上，马斯克接受采访时对包括苹果、迪士尼在内的数十家广告商进行了激烈的言辞攻击。
他直截了当地表示，如果这些广告商试图利用投放广告来敲诈他或威胁他，他将不予理会，甚至用粗鲁的语言表达了自己的不满。
此前，由于马斯克在X平台上支持一条被视为反犹的帖子，一些大型广告商为了抵制他，暂停了在平台上投放广告。
在采访中，马斯克并不在意自己是否被人们所讨厌，他强调讨厌他的人应该把注意力放在自己的工作上。
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特斯拉CEO埃隆·马斯克在2023年DealBook峰会上发表演讲，针对他在社交平台X上点赞一条“反犹太”言论，导致美国多个广告商暂停在X上打广告的事情，进行了回应，并且骂了一句脏话。马斯克说:“如果有人想用广告来威胁我、用金钱来恐吓我、去他X的，爱干嘛干嘛。”马斯克还对主持人说，我不在乎被人讨厌，讨厌就讨厌，那些讨厌我的人应该专心做他的事情。
11月29日美国时间，埃隆·马斯克参加了《纽约时报》的DealBook高峰会。这位52岁的富豪一如既往地穿着休闲，黑色T恤外套毛领皮衣，脚踩短靴，他似乎并不在乎这是一个正式的场合，也许是想展示自己与众不同的个性。艾格今年72岁，他说，因为马斯克的反犹太言论，他不会再在X上投放广告。
苹果公司效仿IBM的做法，决定暂停在X平台上投放广告。此举是对X平台所有者埃隆·马斯克近期发表赞同反犹太主义阴谋论和白人优越主义言论，以及其与反诽谤联盟持续对立的回应。业界将继续关注事件后续进展。
在对选举误导信息的传播可能产生的加速效应引起立法者的警告之后，Meta公司发言人于本周一宣布，将禁止政治广告客户使用其新的生成式AI广告产品。这一决定阻断了政治活动对这些工具的访问权限，这些工具原本能够响应简单的文本提示，即时创造背景、图像调整和广告文案的变体。该公司的独立监督委员会上个月表示，它将审查这种做法的合理性，正在审理一起涉及美�
周一，Meta的发言人表示，Meta将禁止政治广告客户使用其新的生成式人工智能广告产品，以避免竞选团队使用这些工具传播错误信息。立法者曾提醒说，这些工具可能会加剧选举错误信息的传播。Meta的决定可能会引发更多讨论和探索，以平衡广告技术的发展与社会责任的考虑。
谷歌发布博客文章宣布，正在推出一系列新的生成式人工智能工具，旨在创造广告内容，从撰写出现在搜索结果旁的标题和描述，到创建和编辑配图。图片来自Google谷歌正在将此工具推广给广告代理机构以及没有内部创意团队的企业。所有AI生成的广告内容将受到SynthID的约束，这是一种元数据水印，有助于检测使用AI制作的内容。
但向前迈进了一步。这艘星际飞船总长度达120米，由两部分组成:底部70米高、配备33台「猛禽」发动机的「超重型推进器」，即一级。想必在总结了经验教训之后，SpaceX会很快进行下一步的尝试。
马斯克踌躇已久的Grok就要上线了。在OpenAI接连甩出炸街新闻的这段时间，这事似乎没掀起太大波澜。这种“数据”之外的因素，这也是AI时代，人之为人最伟大的源泉所在。
马斯克于当地时间周二在其个人社交平台表示，旗下脑机接口公司Neuralink正在研发一种视觉芯片，该芯片可帮助视觉障碍人群重见光明。一位来自澳洲的知名媒体人MarcusHouse在其社交媒体上发帖称:他14岁的儿子因CRB1视网膜营养不良症导致了双目几乎完全失明，由于这种病十分罕见，因此他想在网上寻求帮助。该公司已经研发出了一款全植入式无线脑机接口设备N1Implant，该设备共了包含芯片、电池，以及分布在64根细丝上的1024个电极来记录神经活动。
马斯克在社交平台X上表示，SpaceX的星舰”应该能在周五发射前及时获批。SpaceX此前曾于4月进行试射星舰”，不过最后由于一级有多台发动机工作不正常，升空2分30秒后火箭姿态失稳并开始旋转，最终解体爆炸，发射宣告失败。运输工具就是星舰”，他希望建造1000枚以上的星舰”运送生命到火星，马斯克将其称为非常现代的诺亚方舟”。
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