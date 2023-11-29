大河财立方和腾讯合作推出数智人主播徐美丽

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:大河财立方和腾讯合作推出的数智人主播徐美丽正式上线。徐美丽是通过腾讯云智能小样本数智人生产平台创建的，可以进行快嘴播报、天气预报、英文播报等。
平台具有训练样本小、生产效率高、自动化生产等特点，只需要3分钟的真人口播视频和100句语音素材，就可以生成与真人近似的数智人。
此外，数智人还可以实现走动播报、侧身播报等多种姿态。
大河财立方表示，数智人产品的初衷是为了给用户带来全新的财经新闻播报体验，并实现24小时无休的服务。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:大河财立方和腾讯合作推出的数智人主播徐美丽正式上线。徐美丽是通过腾讯云智能小样本数智人生产平台创建的，可以进行快嘴播报、天气预报、英文播报等。
平台具有训练样本小、生产效率高、自动化生产等特点，只需要3分钟的真人口播视频和100句语音素材，就可以生成与真人近似的数智人。
此外，数智人还可以实现走动播报、侧身播报等多种姿态。
大河财立方表示，数智人产品的初衷是为了给用户带来全新的财经新闻播报体验，并实现24小时无休的服务。
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腾讯官方宣布，在中国记者日推出数智人”技术，也可以叫它数字分身”。只需要在腾讯云智能数智人平台上传3分钟的真人口播视频、100句语音素材。该数智人”技术不仅可以用于专业记者能用于自媒体，比如节目《亮三点》的主播，数字经济学者刘兴亮，每当出差，没有拍摄条件的时候，也会通过自己的数智人来更新视频号。
要说今年备受关注的娱乐直播赛道，一定离不开“团播”。团播公会究竟该怎么做?流水规模和发展前景如何?入驻快手首月，月流水近400万，如今月流水超2000万，并且保持稳定增长;全国将近30家合作联营公司，线下主播数量超过2000人——这是快手头部团播公会「Ac久昌新媒体」的成绩单。一开始就找准赛道方向、找准运营平台的「Ac久昌新媒体」也或将能触达到团播的天花板，
11月1日，腾讯健康与圆心科技举行战略合作签约，双方将以医疗大模型研发与应用为契机，推动圆心科技各业务板块的全面数智化升级。圆心科技正式推出源泉患者管理大模型、惠保大模型。惠保大模型是圆心科技旗下圆心惠保基于健康保险领域推出的双集成大模型，可作为智能机器人用以服务客户，回答关于投保、理赔等方面的问询，也可以赋能保险营销员，成为展业工具之一，使其快速成为营销、理赔、健康管理知识集一身的健康保险专业管家，提升服务能力。
2023年11月9日下午，2023数字科技生态大会数智渠道新生态合作论坛在广州召开。本次论坛以“数聚生态智赢未来”为主题，旨在与产业链合作伙伴深入交流，共谋合作发展新机遇、共创转型升级新格局，持续构建以客户为中心的新型数字化营销服务渠道体系。论坛发布数字化连锁3.0“十万店计划”、生态合作“群星璀璨计划”等，并成立天翼云图空间计算产业生态联盟。中国电信副总经理唐珂致辞，中国电信及相关合作伙伴发表主旨演讲。唐珂认为渠道“三化升级”，构建了以客户为中心的新型渠道销售服务体系，打造了全场景、全流程、全客户的“三全”
11月22日，腾讯云与高途教育宣布达成战略合作。双方将基于腾讯云领先的AI技术和云产品能力，结合高途在教育行业丰富的深耕经验，于教育行业模型建设、教育生态建设等方面展开深度合作。在教育行业模型建设上，围绕高途在模型训练方面的功能需求，腾讯云将提供云计算服务器、TI平台等产品服务，全面助力高途AI行业场景建设。
华为和长安合作成立新公司的消息一经官宣就吸引了无数人的关注，业内外纷纷进行了讨论。在最新发布的微博中，余承东表示:鸿蒙智行是目前华为与车企合作最全面、最紧密以及最深入的模式，有最先进的华为智能汽车创新技术加持，智能体验最优。赛力斯是我们鸿蒙智行模式里合作最早、合作最深的车企伙伴，华为将继续与赛力斯一起，为消费者带来更多、更好的产品和服务，创造一个又一个十万辆! 这样的论调无疑证明了鸿蒙智行”存在的必要性和意义，也相当于拿出了一颗定心丸。
由中国联通主办的“网络安全现代产业链共链行动计划暨战新共创启航大会”在北京召开，360集团作为中国联通重要合作伙伴受邀出席。360集团与中国联通集团达成战略合作，将围绕数字安全能力建设、产业生态共建等方面展开合作，共创高质量数智发展新生态。360集团将深度联合中国联通，充分发挥双方专业优势，进一步推动行业健康发展，打造互利共赢的产业融通新生态，为强化通信运行安全保障，切实维护国家网络空间安全贡献安全力量！
i8Toys最近宣布了与韩国设计师Gharliera合作的消息，共同推出备受期待的1/6可动人偶系列。这次合作将为广大动漫玩具收藏者带来一场前所未有的视觉盛宴，让他们沉浸在创新的世界中。它不仅仅是产品的推出，更是文化的碰撞与融合，为广大动漫玩具收藏者们带来了更多的选择、更丰富的体验，并为ActionFigure文化的未来开启了崭新的篇章。
NatWest和IBM宣布改进该银行的虚拟助手Cora，引入生成式AI功能，通过对话互动为客户提供更多信息。该银行将成为英国首批在数字服务中部署生成式AI虚拟助手的银行，从提供更好的客户体验。”通过这项合作，NatWest和IBM利用生成式AI技术改进虚拟助手Cora，使其能够更好地满足客户的需求，提供个性化、对话式的复杂客户查询响应，从为客户带来更好的服务体验。
11 月 23 日，游族网络与腾讯云正式签署战略合作协议。依托腾讯云全球化节点布局以及游戏技术积累，双方将共同加速人工智能在游戏领域的技术创新与应用落地，为全球游戏玩家提供专业服务，共同推动游戏行业技术发展。游族网络CEO陈芳，腾讯公司副总裁、云与智慧产业事业群COO兼腾讯云总裁邱跃鹏，腾讯云副总裁许华彬出席了本次签约仪式。陈芳、邱跃鹏分别代表双方�
Bedtime Bot是一个帮助繁忙的父亲通过睡前故事与孩子建立牢固关系的手机应用。它提供大量优质睡前故事素材,支持语音朗读,并有智能推荐功能,使父亲选择适合孩子的睡前故事变得非常容易。该应用还提供父子关系建设挑战和订阅服务。它的定位是成为最理想的父子睡前故事互动工具。
SuperBot 可以让企业和个人在几分钟内训练出自己的 AI 驱动的 GPT 智能对话机器人。用户只需要上传自己的知识库、FAQ 或网站 URL,SuperBot 就可以自动理解并训练出适合您业务需求的智能对话机器人。它拥有简单易用的设置、可自定义性强、支持多语言、与网站及第三方工具无缝对接等多项功能,旨在简化客户互动、优化业务流程。
StoriesOnBoard是一个AI驱动的敏捷需求管理平台。它可以在几秒钟内自动生成用户故事、验收标准甚至故事地图,从而帮助产品经理和开发团队提高工作效率。
itair 是一款帮助用户规划行程的智能旅行助手应用程序。它通过问答了解用户的喜好，利用人工智能技术为用户匹配最佳路线和景点，并定制个性化旅行建议，帮助用户规划理想的旅行体验。它能轻松管理所有旅行细节，用户只需按照系统建议进行操作，就能创造美好回忆。
Meditron 是一套开源的医学大型语言模型（LLM）套件。它通过对一份经过综合筛选的医学语料库进行持续预训练，包括选定的 PubMed 论文和摘要、一份新的国际认可的医学指南数据集以及一个通用领域语料库，将 Llama-2 适应到医学领域。Meditron-70B 在相关数据上进行了微调，性能优于 Llama-2-70B、GPT-3.5 和 Flan-PaLM。
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