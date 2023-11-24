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Airbnb 联合创始人警告：设计师必须参与 AI 的发展，否则将面临被边缘化的风险

2023-11-24 17:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 24 日消息:Airbnb 联合创始人 Brian Chesky 在伦敦 River Cafe 的一次独家专访中向 Dezeen 警告说，设计师必须参与人工智能（AI）的发展，否则未来的世界将在没有他们的参与下被设计出来。Chesky，一位罗德岛设计学院（RISD）的毕业生，提醒设计界，他们可能正重蹈过去的覆辙，当时设计师未能充分利用 AI 的潜力

爱彼迎 Airbnb

Chesky 回忆说，设计师们「很晚才开始涉足数字领域」，并预测如果他们也迟迟不接受 AI 世界的变化，「世界将在没有他们的情况下被设计」。

他继续说：「我记得在 90 年代，许多最有声望的设计工作不在互联网领域，它们是印刷设计——人们很晚才转向数字设计。」

Chesky 警告说，如果设计师不适应并采纳 AI，他们最终将成为工程师的「下属」，这与互联网上大多数网站由「产品经理」而非设计师创建的情况相似

创立于 2007 年的在线短租网站 Airbnb 由 Chesky 与 Nathan Blecharczyk 和 Joe Gebbia 共同创立。自那时起，它已发展成为世界上最大的短期租赁网站，在该网站上预订了 15 亿次住宿。目前，该网站在几乎每个国家都有 700 万个房源。

Chesky 认为，AI 将对每个人产生影响，公司需要考虑这种影响将是什么。

他说：「我给每个人的教训是，AI 可能会对你的业务产生短期的负面影响。可能不会，我不知道。但除非你认为它会被废除，如果你认为未来会有更多的 AI，那么灯神就已经从瓶子里出来了。」

Chesky 表示，他认为设计专业毕业生应该接受这种新兴技术的不可避免性。

他说：「我认为 AI 要么取代许多创意人士，要么赋予他们更多能力。

除了对这些人的职业生涯有益外，Chesky 认为，设计师和创意人士更多地参与 AI 可能会减少该技术的潜在负面影响。

他说：「最好的机会是让最有创造力的人，具有人文主义精神的人，参与到看似不可避免的革命中。」

Chesky 解释说，Airbnb 正在慢慢采用 AI，因为他认为它可以作为一种工具来重新思考公司正在做的事情。然而，他不希望公司仅为了迎合 AI 潮流而采用这项技术，只会在对客户有用的情况下采用该技术。

在经历了迅速增长之后，Airbnb 目前正处于「第二张专辑难题」阶段。Chesky 解释说，该公司正计划在不久的将来推出第二款产品，目标是复制像 Steve Jobs、Elon Musk 和 Jeff Bezos 这样的多次创业家的成功。

Chesky 说：「有一种新阶段在等待 Airbnb，这可能是我在 Airbnb 的余生中要做的事，那就是像所有伟大的公司一样重新发明自己。」

但在此之前，Airbnb 需要改进其核心产品。Chesky 解释说，疫情后，该平台迎来了大量新用户，公司一直在努力管理预期。

Chesky 对即将发布的产品保持含蓄，但暗示它将是一项基于人们相聚并一起参加活动的服务。

这款产品将在一个「让你感到惊讶」的活动中发布，方式类似于苹果公司过去备受期待的产品发布。

Chesky 说：「我对超越短期房屋预订的商业理念非常感兴趣。我在想，利用我们现在拥有的资产，我们有这个信任系统，我们有身份，我们有个人资料，你已经验证了超过 1 亿个个人资料，我们有一个双向的声誉系统。」

「我们了解你，我们了解你在生活中想要什么，我们有可能将你与世界各地的人和地方的经历相匹配——这就是我们正在玩的概念空间。」

另外，日前 Airbnb 宣布收购了苹果语音助手 Siri 的创始人创立的人工智能初创公司 GamePlanner.AI

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