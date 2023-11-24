​西班牙类人工智能模特每月赚超过 1 万欧元 Instagram上有12.1万个粉丝

划重点: - 营销机构正越来越倾向于使用 AI 生成的模特和 网红，因为它们更易于合作，并且可以进行更精细的控制。然而，AI 生成的模特也引起了很多批评。 - 西班牙设计机构 The Clueless 推出了 Aitana，这是西班牙的第一个 AI 模特。Aitana 在 Instagram 上拥有超过12.1万个粉丝，并通过代言每月赚取高达1万欧元的收入。 - AI 生成模特的创造源于机构希望拥有一个更可靠、不受人类影响者所困扰的模特。然而，AI 生成模特也引发了伦理关切，担心其不真实的完美形象可能导致身体形象问题和不切实际的美丽标准。

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:西班牙设计机构 The Clueless 推出了西班牙的第一个 AI 模特 Aitana，这个25岁、粉头发的女性迅速成为了一个影响者，在 Instagram 上拥有超过12.1万个粉丝，并通过代言赚取高达1万欧元的收入。The Clueless 创始人 Rubén Cruz 解释说，创建 Aitana 的目的是为了给与机构合作的品牌提供一个更可靠的模特，不受人类影响者面临的挑战影响。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

与传统的拍摄和换装不同，The Clueless 的团队通过人工智能和设计专家的合作，利用 Photoshop 来设计场景，让模特在虚拟环境中体验周末在马德里等城市的生活。他们每周都会团队会议，规划 Aitana 的生活方式，确定她的每周活动，选择要访问的目的地，并为她的粉丝精心策划照片，让他们跟上她的生活。

Aitana 的成功促使该机构创建了第二个虚拟模特 Maia，两个模特的名字都融入了人工智能（AI）的首字母缩写。品牌对个性化虚拟模特表达其价值观表示出兴趣，这样可以避免与人类影响者相关的复杂问题。

尽管这一举措被视为品牌潜在的节省成本措施，但它引发了伦理上的担忧。批评人士担心，AI 生成的模特的不真实完美可能导致身体形象问题和不切实际的美丽标准，特别是对年轻一代。此外，类似 Aitana 这样的虚拟模特与高度性感的形象也受到批评。

设计机构辩称，他们的方法与真实的影响者和品牌已经建立的审美观一致。该机构认为，改变这个系统需要品牌愿景的转变，因为当前的视觉风格已经被某种程度的性感化所特征化。

（举报）