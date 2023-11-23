BP 宣布通过 Copilot for Microsoft 365 生成式 AI 来提升全球员工体验

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 23 日消息:英国石油公司（BP） 近日宣布，将「扩大使用生成式人工智能，通过 Copilot for Microsoft 365 来增强其全球员工体验」。BP 是全球首批作为这一「智能 AI 助手」发布合作伙伴的公司之一。该公司计划自 2024 年初开始，在其全球大部分员工中推广此技术。

Copilot for Microsoft 365 是一种基于云的服务，与 Microsoft 365 生态系统集成。BP 在其新闻稿中指出，该服务运用人工智能和自然语言处理技术，自动化各种日常任务，如撰写电子邮件和管理收件箱。

BP 强调，通过使用 Copilot for Microsoft 365，公司可以帮助员工提升生产力，进行技能提升，增强业务绩效，并支持创新。BP 还可能提供洞见，帮助塑造该产品未来的功能。

BP 的创新与工程执行副总裁 Leigh-Ann Russell 表示，「与 Copilot for Microsoft 365 合作，是 BP 数字化转型的重要下一步。」她补充说，「利用最新的 AI 驱动工作场所解决方案，为 BP 如何完成工作带来转变。我们的目标是赋能我们的人员，让他们有更多时间进行创新和解决问题，助力能源转型的成功。」

Russell 还指出，BP 多年来一直在其运营中安全、负责任地使用 AI。「将我们的工作扩展到像 Microsoft 这样的值得信赖的合作伙伴，意味着 BP 成为全球部署此工具前沿的公司之一。」

Microsoft UK 首席执行官 Clare Barclay 在新闻稿中表示，「Microsoft 365 的协助工具将帮助成千上万的员工激发创造力，并让他们能够专注于真正重要的事情：解决问题、创新和加速能源转型。」

她还说，「我们支持 BP 将这一变革性技术交到其员工手中。」

在 BP 网站上发布的公司内部采访中，Russell 提到「目前关于 AI 的讨论非常多」，并指出「这是非常相关的，因为它与每个人都息息相关。」她强调，「这对 BP 来说极其重要。」

Russell 在采访中表示，「我们正在从一个国际石油公司（IOC）转型为一个敏捷、越来越低碳且技术驱动的综合能源公司（IEC）。」她指出，「我们需要正确的工具来帮助我们优化流程、提高效率、节省成本、降低排放，并释放增长潜力。AI 促进这一点的潜力是巨大的。」

作为 BP 的战略核心组成部分，数字化正在帮助公司实现 2050 年或更早实现净零排放的目标。Russell 表示，「我们有巨大的机会加速我们的转型，并使我们与众不同。」

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