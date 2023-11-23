人工智能用于 SEO 内容创作：LinkedIn、CNET 和 The Verge 等 5 个网站真实案例

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 23 日 消息:Search Engine Land日前发布了用于搜索引擎优化（SEO）的人工智能内容创作的 5 个真实案例，展示了 LinkedIn、CNET、Bankrate 等公司使用 AI 以提高内容生产效率，也更深入地让人们了解 AI 在 SEO 领域的应用现状。

随着人工智能 (AI) 在搜索引擎优化 (SEO) 内容创作中的应用日益增多，各大公司纷纷投入使用 AI 进行内容创作。这些案例为想要提高内容生成效率的 SEO 专家提供了灵感和借鉴。

LinkedIn 协作文章：LinkedIn 通过结合 AI 写作和人类贡献的模式，每月吸引 150 万次访问，估计在美国独家生成了 141，855 篇 AI 撰写文章。这些文章通过 AI 启动对各种话题的讨论，然后由 LinkedIn 社区的专家视角和贡献进行增强。

Bankrate：Bankrate 是一个专注于提供个人理财建议的大型联盟网站，每月访问量达 2000 万次。它采用 AI 撰写内容的模式，并结合人工编辑和事实核查，已发布了 213 篇 AI 撰写的文章。Bankrate 属于 YMYL（你的钱你的生活）行业，面临 Google 更严格的内容质量标准。

CNET：CNET 是美国最受欢迎的技术评论网站，每月访问量达 2500 万次。CNET 使用 ChatGPT 协助生成的内容，估计已撰写了 70 篇 AI 文章。尽管受到一些批评，但 CNET 仍在尝试 AI 内容生成。

TV 2 Fyn：TV 2 Fyn 通过 ChatGPT 进行 SEO A/B 测试，进行了 46 次 AI 生成标题的测试，显示出 AI 在标题创作中的效率和吸引读者点击的有效性。

The Verge 的讽刺 AI 文章：The Verge 进行的实验显示，即使是 AI 生成的非正式内容，也能在 Google 搜索结果中排名良好，这彰显了网站权威和内容质量在搜索排名中的重要性。

这些案例表明，AI 在内容创作中的应用多种多样，取决于平台的权威性、人工与 AI 的合作、内容的准确性和质量，以及对 Google 不断演变的算法的适应。尽管 AI 在内容生成中展现出高效性，但在使用 AI 写作时，维护伦理标准和人工监督仍然至关重要。

阅读 Search Engine Land 完整文章：

https://searchengineland.com/ai-seo-content-creation-real-world-examples-434813

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