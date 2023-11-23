Salesforce 在印度的营收增长50%，达到65.9亿卢比

划重点: 📈 Salesforce 印度的营收在2022-23财年达到65.9亿卢比，同比增长50%。 💼 公司计划扩大在班加罗尔的业务，并持续招聘技术、产品、销售和客户成功等角色。 ☁️ Salesforce 通过提供云技术和数字化解决方案，帮助印度企业实现数字转型。

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:销售软件领导者 Salesforce 报告称，其在印度的营收大幅增长了50%，在2022-23财年达到了65.9亿卢比，而去年同期为43.87亿卢比。据商业信息平台 Tofler 的数据显示，这一显著增长反映了印度各个领域对 Salesforce 的需求不断增加，这些领域包括数据、人工智能、服务以及依赖 Salesforce 进行业务运营的多云客户。

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Salesforce India 的首席执行官兼董事长 Arundhati Bhattacharya 将这一强劲需求归因于印度企业越来越意识到云采用和数字化的关键作用。Bhattacharya 强调了云技术的重要性，特别是在降低进入壁垒、帮助企业利用人工智能和强大的数据战略方面。

她表示:“印度是 Salesforce 的一个关键市场。作为人工智能革命的先锋，我们在优越的位置上，深化印度作为全球科技领导者的声誉。Salesforce 致力于在该地区投资，开启本地机遇，并进而帮助全球企业实现转型。”

Salesforce 在印度的增长轨迹也得到了人员扩张的支持，目前公司在海得拉巴、班加罗尔、孟买、古尔冈、浦那和斋普尔等印度主要城市拥有1万名员工。公司还计划扩大在班加罗尔的办公室，并持续进行技术、产品、销售和客户成功等方面的招聘。

Salesforce 在印度市场取得的显著成就可以通过其对印度企业如 TVS Motor、Asian Paints、Kotak Mahindra Bank 和 Atomberg 的支持得以体现。公司的干预旨在提高生产力、简化运营，并重新构想客户互动，以满足当今动态市场中消费者的不断变化的期望。

此外，Salesforce 的影响力不仅限于企业界，还体现在其慈善倡议上。该公司已向印度的五个知名非政府组织（Teach For India、TNS India Foundation、Youth for India Foundation、Malligavad Foundation 和 Green Yatra）拨款110万美元。

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