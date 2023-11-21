调查发现，美国学生在全球人工智能使用中排名落后

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:两份最新报告显示，美国学生和大学领导在人工智能（AI）使用方面落后于全球同行，仅次于英国。

根据教育科技公司Anthology的报告，只有38%的美国学生报告称至少每月使用一次人工智能，仅英国的使用率更低。另一家教育科技公司Chegg进行的全球研究也得出了类似的结果:仅有20%的美国学生报告使用生成式人工智能，仅次于英国的19%。

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然而，在美国，Anthology调查的超过30%的大学领导担心人工智能存在不道德行为的风险，可能导致抄袭，这一程度的怀疑仅次于英国。

Anthology的高级参与策略总监Mirko Widenhorn表示，相对较低的人工智能使用率为高校领导提供了一个宝贵的时间窗口，让他们深入评估人工智能在他们的机构中如何有效应用。“时光流逝，时钟滴答作响，但这是领导们迎头赶上并规划未来道路的机会。”

Anthology的调查涵盖了11个国家的约2，600名大学领导和2，700名学生，包括澳大利亚、巴西、墨西哥、菲律宾、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、阿联酋、英国和美国。Chegg的调查涵盖了15个国家的约11，000名本科生，其中包括澳大利亚、巴西、加拿大、印度、印度尼西亚、肯尼亚、马来西亚、墨西哥、沙特阿拉伯、南非、韩国、西班牙、土耳其、英国和美国。

从这两项研究中得出了不同的结论。在Anthology的研究中，人们对人工智能提升学生参与度的潜力感到意外。美国学生对人工智能的能力更为乐观，认为其最大的用途是提升学生参与度和互动性，比全球同龄人略高。

这一看法可能与美国学生对人工智能聊天机器人的相对熟悉有关。尽管生成式人工智能的使用率较低，但六成学生表示他们对人工智能聊天机器人“有些或非常”舒适，这在过去几年里在学生参与方面得到了更广泛的应用。

大学领导也将人工智能视为提高学生参与度的潜在工具。根据Anthology的调查，超过30%的大学领导表示，他们认为人工智能可以提高学生参与度，这是人工智能的最主要用途，其次是帮助生成创意思路和“革新”教学与学习。

Widenhorn表示，学生和领导都将关注点放在学生参与度上是调查中最令人意外的发现之一。“这清楚地表明了使用人工智能改善整体学生体验的潜力。”

其他调查发现包括:

- 超过一半的美国学生期望未来六个月内他们的人工智能使用会增加。而在全球其他地方，71%的学生期望其使用率增加。

- 与学生和其他国家领导相比，美国大学领导的使用率较低。仅有3%的大学领导表示他们是“频繁”使用者，23%表示他们是每月使用者。相比之下，阿联酋（54%）和新加坡(49%)的校园领导中有一半以上表示他们是频繁使用者。

- 尽管领导们认为人工智能在提高学生参与度方面有用，但超过30%的美国领导表示人工智能是不道德的，不应该在高等教育中使用。

- 在学生和领导之间对人工智能对教学与学习的影响看法的差异最大的领域是对“革新”教学与学习的看法。38%的学生表示人工智能可以“革新”教学与学习，而只有16%的领导表示同意。

- 美国领导对人工智能在抄袭中的作用担忧最高，仅次于英国。

Chegg的研究亮点包括:

- 全球有55%的受访者呼吁在生成答案方面保持人类专业知识。

- 尽管全球40%的学生使用人工智能，但其中大约一半（47%）担心他们可能获得错误信息。据调查，他们通常在写作任务中使用人工智能，而在STEM科目中使用较少。

-65%的学生表示，由于人工智能的广泛可用性，大学应该改变他们对学生的评估方式。

- 同样比例的65%的学生表示希望课程包括人工智能培训，以帮助更好地为未来职业做准备。

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