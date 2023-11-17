OpenAI计划探索在课堂中使用ChatGPT的潜力，有批评者认为AI会助长作弊

**划重点:** 1. OpenAI首席运营官Brad Lightcap表示，公司计划在明年组建团队，专注于探讨人工智能在教育中的应用。 2. 尽管一些教育工作者批评ChatGPT助长作弊，OpenAI仍在努力寻找人工智能在教育中的价值，并帮助教师解决相关问题。 3. ChatGPT曾因使学生更容易作弊而受到批评，一些学校和地区曾禁止使用，但OpenAI已致力于展示其在教育中的实际价值，与非营利机构Khan Academy合作开发了“AI助手”。

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息:根据Forbes报道，OpenAI计划在明年推出一个团队，专注于探索其ChatGPT人工智能平台在学校中的潜在应用。尽管一些教育工作者批评ChatGPT可能助长学生作弊，OpenAI的首席运营官Brad Lightcap在上周的旧金山会议上表示，该公司将创建一个团队，专门研究人工智能在教育领域的应用。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Lightcap在会议上表示，大多数教师正在努力找到将ChatGPT纳入教学的方法，而OpenAI正致力于帮助他们解决相关问题。尽管ChatGPT在过去曾因使学生更容易作弊而受到批评，甚至被一些学校和地区禁止使用，但OpenAI一直在努力展示其在教育中的实际价值。

根据报道，85%的学生认为，在与真人辅导相比，使用ChatGPT更为有效。然而，由于人工智能仍处于早期阶段，有时会“产生幻觉”或编造虚构内容，因此一些学校和地区在2022年底禁止了ChatGPT，以“保护学术诚信”。

去年12月，洛杉矶联合学区成为全国第二大禁止ChatGPT使用的学区，但在新学年开始时，该学区推出了自己的教育专用AI机器人“Ed”，并在大约100所学校中使用。其他禁止或限制访问ChatGPT的学区包括纽约市公立学校和阿拉巴马州蒙哥马利县的学校。

然而，自ChatGPT发布以来，OpenAI一直在努力展示其在教育中的价值。在去年秋季，OpenAI与非营利机构Khan Academy宣布合作，开发了一款“AI助手”，可供Khan学生使用，既可以作为学生的虚拟导师，也可以作为教师的课堂助手。

OpenAI对于在教育领域推广ChatGPT仍然持乐观态度，计划在未来推出专门团队，以更好地理解并解决与人工智能在课堂中使用相关的问题。

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