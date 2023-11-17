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OceanBase数据库炸场！性能完全不输ClickHouse

2023-11-17 15:46 · 稿源：站长之家

要点:

  • OceanBase数据库发布里程碑版本4.2.1LTS，具备强大的OLTP核心功能，性能提升显著。

  • 该版本支持仲裁无损容灾，实现RPO=0，并展示了与ClickHouse相媲美的列存能力。

  • OceanBase的产品战略首次浮出水面，以一体化解决数据库使用复杂度，致力于实现“一个数据库解决80%的问题”。

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:最新的OceanBase数据库发布中，版本4.2.1LTS标志着一个面向OLTP核心场景的里程碑。不仅性能更强，而且具备低容灾成本的特性，通过仲裁机制和2个副本实现RPO=0。与此同时，发布会上还展示了列存能力的最新进展，与ClickHouse相比表现出色。

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这一版本的核心能力主要包括一体化产品能力、一体化SQL和事务能力，以及高可用性。除了对MySQL8.0、Oracle的兼容性增强，工具能力也得到了加强，为关键业务场景提供多任务多场景的工具。整体而言，OceanBase4.2.1LTS强调了可扩展性和灵活性，从单机到分布式的切换可以实现业务的平滑压缩。

产品战略方面，OceanBase提出了一体化的理念，旨在解决数据库使用复杂度，实现“一个数据库解决80%的问题”。该战略支持任意数据规模、不同数据类型、多兼容模式，甚至跨基础设施部署。CEO杨冰表示，目前阶段认为一体化数据库的价值比专门数据库更大，尽管这并不意味着不支持专门数据库。发布会中强调了OceanBase一直以来持续践行一体化产品理念的历程，为用户提供更好性能和更低成本。

OceanBase数据库在实际测试中表现出色，尤其在小规格的单机场景中，综合性能高于MySQL8.0。在分布式形态下，曾获得TPC-C、TPC-H双料第一，显示出其在处理海量数据高并发的优越性。Forrester对OceanBase的调研结果显示，采用OceanBase后企业能在数据存储空间、服务器资源以及数据库成本方面实现显著节约。总体而言，OceanBase已服务超过1000家行业客户，客户数年增长150%，其中30%客户将其应用于核心系统。

综上所述，OceanBase数据库的最新版本以及其一体化的产品战略展现了其在处理复杂业务场景、提供高性能、低成本解决方案方面的领先地位。

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