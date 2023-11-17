微软两款自研 AI 芯片 Maia 100 和 CobAlt 将由台积电代工：采用 5 纳米制程技术

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 17 日消息:据 DIGITIMES 消息，在本周三的 Ignite 开发者大会上，微软发布了两款自主研发的人工智能（AI）芯片：Maia 100 和 CobAlt。这两款芯片由台积电代工，采用 5 纳米制程技术，预计将于明年投入微软 Azure 数据中心，提升包括 OpenAI、Copilot 等服务的能效。

这些芯片的主要目的是支持诸如 Copilot、Azure OpenAI 以及其他服务的运行。Maia 100 和 CobAlt 的推出标志着微软在 AI 芯片市场上的重要一步。目前，该市场由英伟达主导，但随着科技巨头如微软的加入，行业竞争格局可能发生变化。Maia 100 作为专门的 AI 加速器，而 CobAlt 则是基于 ARM 架构的通用型芯片。

微软此举旨在加强其生成式 AI 产品，如 ChatGPT 的能效，同时降低成本。据日经亚洲报道，用于 ChatGPT 的芯片需求量高达约 1 万颗，这对 AI 公司来说是一项巨大的成本。

除了微软，其他科技巨头如 Google、亚马逊和苹果也正在自主研发芯片。能够自制 AI 硬件，将极大提高这些公司的效率和竞争力。

微软 Azure 芯片部门副总裁 Rani Borkar 表示，微软已开始在 Bing 和 Office AI 产品中测试 Maia 100 芯片。微软的主要 AI 合作伙伴、ChatGPT 开发商 OpenAI 也在进行相关测试。

微软首席执行官纳德拉在会议上强调，Maia 将首先支持微软自己的 AI 应用，随后向合作伙伴和客户开放。这一举措显示了微软在 AI 和云计算领域争取优势的决心。通过自研芯片，微软不仅可以从硬件中获得性能和价格优势，还可以减少对任何单一供应商的依赖。

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