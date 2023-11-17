Spotify 扩展与谷歌云的人工智能合作，驱动个性化播客和有声读物推荐

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 17 日消息:音频流媒体平台 Spotify 已宣布扩大与 Google 的合作，以加强其人工智能（AI）服务。自 2016 年以来，Spotify 一直与 Google Cloud 合作，现在将使用这家科技巨头的 AI 工具来改进其平台的某些部分。

「通过这次扩大的合作，Google Cloud 的 AI 工具正在帮助 Spotify 提升客户的听觉体验，」Google Cloud 首席执行官 Thomas Kurian 在新闻发布会上表示。「Spotify 也认识到 AI 在其业务中的潜在作用，我们将继续共同交付有利于他们业务的创新技术。」

根据发布内容，Spotify 正在探索使用大型语言模型（LLMs）来理解诸如有声读物和播客等「口头内容」背后的模式，以提出新的、个性化的推荐。

此外，Spotify 希望利用 LLMs 更好地理解其内容库的广度，并增强用于每天向用户呈现这些内容的 Metadata，同时使用该技术发现潜在的有害内容。

这一宣布是在 Spotify 创始人兼首席执行官 Daniel Ek 上个月表示公司希望使用 AI 来增强参与度，并为听众创造「更具吸引力的价值」之后发布的。

在一次财报电话会议上，Ek 指出 Spotify 的 AI DJ 正是为了实现这一目标而创建的：「它能够个性化事物。它能够将事物置于语境中。它能够以人类无法实现的规模提供这种服务。」

Ek 还强调了 Spotify 在 AI 语音翻译方面的重要性，并强调随着 Spotify 内容库的扩大，自然会增加用户参与度，因为这增加了提供与消费者共鸣内容的可能性。

「因此，AI 语音翻译对于创作者和消费者都具有巨大潜力，尤其是在非英语内容有限的领域。」

对于 AI，Spotify 的积极态度是有限的。正如今年 5 月报道的那样，该公司显然已从其平台上撤下了数万首 AI 生成的歌曲，约占 AI 音乐服务 Boomy 贡献的歌曲的 7%。

在环球音乐通知 Spotify 等平台注意到 Boomy 的曲目出现可疑的流媒体模式后，这些歌曲被撤下。这些歌曲之所以被撤下，是因为关于「人为流媒体」的担忧，涉及在线机器人冒充真实用户来夸大歌曲的指标。

Spotify 对人工智能的好感有限。据 5 月份报道，该公司显然已从其平台上撤下了数万首人工智能生成的歌曲，约占人工智能音乐服务 Boomy 贡献的歌曲的 7%。

据报道，环球音乐 (Universal Music)通知 Spotify 等平台，发现 Boomy 的曲目存在可疑的流媒体模式。这些歌曲因担心「人工流媒体」而被下架，「人工流媒体」涉及在线机器人冒充真实用户来夸大歌曲的指标。

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