苹果宣布iPhone将支持RCS跨平台消息标准

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息:随着智能手机的普及，跨平台即时通信已经成为用户的必需。然而由于技术壁垒，iPhone用户一直无法与Android用户进行无障碍的文字、图片、视频通信。这导致iPhone用户之间的iMessage信息为蓝泡，而与Android用户的短信则为绿泡，对用户体验形成隔阂。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

业内最新消息称，Apple公司宣布将在明年为iPhone带来对RCS跨平台通信标准的支持。RCS是谷歌主导的通信标准，可实现文字、图片、视频等多种格式的跨平台即时通信。业内分析认为，此举有望打通iPhone和Android设备之间的消息壁垒，让iPhone用户也能与Android用户进行无障碍的即时通信。

报道称，苹果此举主要是在监管机构与竞争对手谷歌、三星的双重压力下作出。RCS标准将通过软件更新在iPhone上推出，与iMessage共存，为用户提供更好的跨平台通信体验。尽管如此，苹果还是强调iMessage在安全性和隐私保护上更胜一筹，会继续通过升级提高iMessage的安全性。

业内分析认为，这标志着苹果长期坚持的封闭生态有可能被打开，iMessage系统的霸主地位也将受到动摇。不过苹果是否会完全打开生态尚待观察，iPhone的通信功能今后将如何与Android抗衡也值得关注。

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