AI写小说神器蛙蛙写作 完成万字小说只需10分钟！

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:蛙蛙写作是AI写小说神器，它的主要功能是帮助小说创作者高效且创新地进行短篇小说创作。用户只需输入书名，选择视角、故事类型和节点梗概，就能由AI生成大纲、节点情节和正文，轻松构建故事框架，并丰富小说细节。此外，蛙蛙写作还拥有亮点脑暴功能，能够根据用户需求生成特定对话、角色、世界架构、剧情、取名、物品、地方等。

体验地址:https://www.wawawriter.com/

蛙蛙写作的使用非常简便，用户只需打开PC端网页，无需下载，然后通过微信登录即可开始使用。AI写小说功能是该产品的核心功能之一，用户只需输入故事名称，AI就能自动生成故事大纲和角色设定，并生成自动情节和正文，完成一本万字的短篇小说只需10分钟。

除了AI写小说功能，蛙蛙写作还拥有头脑风暴功能。用户可以根据自己的需求选择对话、角色、人名、地名、剧情、描述等，然后由AI自动生成内容，满足各种小说创作的需求场景。

具体创作流程如下:

1.创作书本

点击【新建短故事】或【立即AI创作】，进入【AI创作故事】页面

2.AI创作故事

1、故事名称:必填，15字以内，给你的故事取个好名字2、故事设定:选填，可收起（丰富AI创作的偏好设定）

故事大纲:1000字以内，整体简要介绍下你的故事作品，包括起因、发展、转折、高潮和结束。可手动输入或者点击右上角【AI生成】

角色设定:选填，可手动【+添加】或点击【AI生成】

创作视角:默认为第1人称，可下拉切换选择

作品分类:下拉选择-爽文、虐文、沙雕文、甜文、灵异悬疑

创作故事模板:通用模板

可收起【故事设定】，可不填，直接点击【下一步】进入编辑器

目前，蛙蛙写作对用户是免费开放的，用户可以免费使用这个强大的写作工具。通过蛙蛙写作，小说创作者可以轻松快速地创作出精彩的短篇小说，无需花费大量时间和精力去构思故事情节和细节。对于那些寻求灵感和创意的作者来说，蛙蛙写作也是一个非常实用的工具，可以帮助他们进行头脑风暴，快速生成各种创作元素。

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