0门槛！用ChatGPT只花1天批量生成300个爆火TikTok视频

不露脸，不怕视频也能从TikTok赚到钱?在过去30天，有人通过这个方式预计至少获得了超过1万美金的广告分成收益。这些成功账号的共同特点是，所有内容都是利用自动化流程批量生产出来的，而且不需要自己拍摄视频或者露脸，却能够获得巨大的收益。利用当下最火的AI人工智能工具，如ChatGPT，仅需花费一天的时间，就能批量生产300条以上热门的视频内容。

寻找另类变现方式

在正式开始实操之前，我们需要思考是否能找到另一种内容形式，既不需要拍摄视频、不需要露脸，同时能够实现自动化批量生产，并且不仅仅局限于广告或基金收益，还可以通过销售产品赚取收入。

挖掘成功案例:DazzLems Jewelry

通过研究对标TikTok账号“DazzLems Jewelry”，我们发现其内容形式是手工艺视频配上情感故事的口播内容。这些特点使其在不同平台上都能持续爆火。类似关键词搜索在YouTube或Instagram上也能找到相似账号，每个都拥有数十万的粉丝。

利用AI工具批量生成对标账号的内容

首先，我们需要准备情感故事的口播内容。通过对标DazzLems Jewelry账号的爆款内容进行拆解，发现超过百万播放的视频中，口播的情感故事部分都具有争议性。这一点对于引发观众持续观看非常关键。

接下来，我们转向ChatGPT的官网，并告诉它模仿对标账号的TikTok视频脚本文案。我们通过复制DazzLems Jewelry账号的一个爆款视频链接，然后在Snaptik网站中导入视频并生成相应的字幕文案。

ChatGPT通过给定的提示，生成了三个新的脚本文案，主要方向是女性情感故事，要求第一句话具有争议性，能够引发观众持续观看。ChatGPT的理解和生成能力让人印象深刻，每个生成的脚本文案都具有高质量。

制作口播部分的音频

将生成的文案转变为语音是关键一步。使用play.ht这个工具，我们可以将文案复制粘贴到其官网，选择人声和音色，然后生成对应的音频。这一步的效果非常不错，生成的音频贴近真实人声，具有情感的波动。

寻找适合的视频素材

为了制作完整的视频内容，我们需要寻找适合的视频素材。免费网站Pexels和收费网站Shutterstock都是不错的选择。通过搜索关键词“Handcraft Jewelry”，我们可以找到符合要求的手工艺视频，如手工打造飾品的视频。

通过这一系列操作，我们成功地利用AI工具批量生成了具有争议性情感故事口播的脚本文案，并将其转化为真实人声的音频。结合合适的视频素材，我们可以制作出类似DazzLems Jewelry账号的火爆TikTok视频内容。这一策略不仅能够吸引观众持续关注，还为我们提供了多元化的变现方式。

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