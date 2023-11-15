Airbnb收购神秘AI初创公司GamePlanner.AI

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:在一项战略性举措中，Airbnb宣布收购了一家神秘的人工智能（AI）初创公司，GamePlanner.AI，据报道收购价格约为2亿美元。这家初创公司由Adam Cheyer和Siamak Hodjat共同创立，两人分别是Siri和Bixby两个知名AI助手的开发者。

Adam Cheyer因共同推出Siri而闻名，而Siamak Hodjat曾在Viv Labs与Cheyer合作，后来Samsung收购了该公司，并利用其推出了2017年的AI助手Bixby。尽管GamePlanner.AI的具体业务尚不清楚，但报道称，这家由12人组成的团队在整合AI和设计方面有着卓越的表现。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Airbnb首席执行官Brian Chesky在一份声明中透露，虽然GamePlanner.AI的具体活动尚不清楚，但这支团队将专注于“加速”选择的AI项目，并将其工具整合到Airbnb的平台中。Chesky表示，AI将迅速改变我们的世界，但需要确保以积极的方式增强人类体验。他相信，与Adam及其团队共同合作，Airbnb可以开发出一些最好的AI界面和实际应用。

Chesky在最近表示，他希望利用生成式AI构建一个“旅行顾问”，该顾问能够了解旅行者并适应他们的需求。考虑到GamePlanner是Airbnb自2019年以来的首次收购（也是作为一家上市公司的首次收购），这表明Chesky确实认真将这一愿景变为现实。

这次收购标志着Airbnb致力于保持在AI技术领域的领先地位，特别是在增强旅行和酒店行业用户体验方面。通过整合GamePlanner.AI的能力，Airbnb旨在推进其AI技术能力，保持在为全球用户提供尖端和个性化服务方面的领先地位。

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