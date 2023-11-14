苹果筹备 iPhone 16 Pro 的 AI 功能应对智能手机 AI 竞赛的挑战

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 14 日消息:随着 Google、高通和三星在其旗舰智能手机中大力推广 AI 技术，苹果公司面临在即将推出的 iPhone 16 Pro 中整合 AI 技术的紧迫挑战。

据 Bloomberg 的 Mark Gurman 报道，由于 iPhone 16 和 16 Pro 不会有任何重大的硬件特性，苹果公司正把重点放在 iOS 18 上，该操作系统将搭载新的 AI 功能，这对苹果公司来说比往常更为关键。

苹果公司的 iOS 和 AI 团队不仅需要确保这些新功能正确无误，而且还要力求令人瞩目。最近 iOS 开发因大量的错误修复和稳定性问题而延迟，这意味着苹果在 AI 方面的策略不仅是迎头赶上安卓竞争对手，更是试图抢占由 Google 及其合作伙伴主导对话势头。

据知名苹果评论员 @Tech_Reve 透露，苹果正在开发自己的大型语言模型（LLM），而非采用现有模型如 ChatGPT。这将用于 Siri 的新版本，使虚拟助手能够使用更自然的语言和语音模式。

这些更新预计将在 2024 年 6 月的苹果全球开发者大会上展示，苹果通常在此会议上发布 iOS 的新版本。AI 驱动的 Siri 无疑将成为 iOS 18 的重要组成部分。

此外，Gurman 还强调了苹果在 AI 领域的其他潜在应用，包括在 Pages 中提供写作辅助，在 Keynotes 中构建演示文稿，在 Apple Music 中自动生成播放列表等。

值得关注的是，苹果将如何在设备端实现这些 AI 功能，以及多少需要依赖云端处理。预计下一代 iPhone 的 Apple Silicon 芯片组——可能被称为 A18——将内置 AI 硬件功能，类似于 Google 的 Tensor 和高通的 Snapdragon 芯片组。

对于那些愿意购买全新的 iPhone 16（尤其是更昂贵的 iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max）的用户来说，这是个好消息。但对于大多数已经支持 iOS 18 的现有 iPhone 用户来说，他们是否会被遗留在后面？

苹果可能会采取分层策略，将高强度的 AI 工作交给云端处理，而在硬件性能允许的情况下，将部分功能在本地运行。对于旧款或性能较慢的 iPhone，可能需要将更多的 AI 处理转移到云端，这虽然可以提供更准确、更快速的结果，但可能与苹果公司希望尽可能在设备上保留和处理用户数据的公开声明相冲突。

在此情况下，安卓生态系统的竞争对手将能够定义智能手机上提供 AI 的含义。尽管苹果在如拼写检查等功能上静悄悄地使用 AI，但它未能抓住公众的想象力。今年 9 月发布 iPhone 15 系列时，苹果错失了最佳时机。

虽然苹果公司传统上不愿确认其未来计划，但随着安卓生态系统中的所有主要参与者在今天提供 AI 驱动的智能手机方面取得了显著的领先优势，iPhone 需要成为这一讨论的一部分。虽然我们可能不会从苹果公司那里读到关于其 AI iPhone 计划的新闻稿，但毫无疑问，我们明年将从各种渠道听到更多关于这些计划的消息。

也许 iPhone 16 Pro 将最终使苹果公司加入 AI 革命。

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