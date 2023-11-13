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AVES模型推动动物交流解密 铲屎官能跟猫主子聊天了

2023-11-13 09:51 · 稿源：站长之家

要点:

1. 生成式AI技术在动物语言研究中的应用，例如地球物种项目（Earth Species Project）的BEANS基准和AVES模型，有望帮助人类理解和破译动物语言。

2. 传统动物认知工作的局限性，以及生成式AI在总结动物交流中松散相关性方面的潜力，可能揭开动物交流背后的真正含义。

3. 地球物种项目的努力，包括收集声音、运动和视频数据，通过生成式AI技术分析这些数据，预计在5到10年内实现破译第一种非人类语言的目标。

站长之家（ChinaZ.com）11月13日 消息:在当前科技发展的背景下，生成式AI技术在动物语言研究中崭露头角。文章介绍了地球物种项目推动的BEANS基准和AVES模型，通过海量数据，AI可能能够学习动物语言的内部表征，有望在未来揭示动物交流的真正含义。相较于传统的动物认知工作，生成式AI能更好地总结动物交流中词汇之间的松散相关性，不受人类概念的束缚。

然而，作者也指出了人类过度拟人化地理解动物行为的问题。以传统的角度看待，人们可能会将自己的思考和偏见投射到动物身上，导致对动物行为的误解。生成式AI的出现为解决这一问题提供了新的可能性，其强大的数据分析和学习能力有望帮助人们更客观地理解动物的真实意图。

image.png

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2210.14493.pdf

项目地址:https://github.com/earthspecies/aves

地球物种项目的BEANS基准和AVES模型则成为了推动这一领域前进的关键工具。BEANS基准是一个集合了多个物种的生物声学任务和公共数据集，为机器学习算法性能的测量提供了标准。AVES模型则通过自我监督的方式，利用大量未标注的音频数据，为动物发声提供了一种新的编码方式。这些工具的开发为解决缺乏标注好的训练数据的问题提供了新的思路。

然而，除了技术问题，文章也提到了伦理问题。在使用生成式AI技术研究动物语言时，必须注意对动物的尊重和保护。技术的进步应当伴随着对伦理问题的深刻思考，确保动物研究不会导致滥用或侵犯动物权益。综上所述，生成式AI技术为动物语言研究带来了全新的可能性，但其应用必须谨慎并伴随伦理的引导。

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