微软因安全问题暂时禁止员工使用ChatGPT

**划重点:** 1. 🌐 微软暂时禁止员工使用ChatGPT，引起关注。 2. 💰 尽管是OpenAI最大的投资者，微软提到ChatGPT是第三方服务，存在安全隐患。 3. ⚡️ 禁用行为被迅速撤销，微软称之为失误，强调推荐使用更安全的Bing Chat Enterprise和ChatGPT Enterprise。

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:据外媒报道，微软一度临时禁止其员工使用ChatGPT，理由是出于对安全和数据问题的关切。

尽管多家科技公司以往曾禁止或至少不鼓励内部使用ChatGPT，但微软这一决定引起了瞩目，尤其是考虑到微软是OpenAI最大和最显著的投资者之一。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在今年1月，微软宣布计划在未来几年内向ChatGPT的开发者投资100亿美元，此前已经向OpenAI注资30亿美元。微软在其产品中推出的基于人工智能的工具，例如Bing的聊天机器人，也使用了OpenAI的大型语言模型。

然而，微软在内部通知中表示:“虽然确实微软已经投资了OpenAI，而且ChatGPT内置了防范不当使用的保护措施，但该网站仍然是第三方外部服务。”微软建议员工“谨慎使用”，并指出这同样适用于其他外部服务，包括AI图像生成器Midjourney。

微软对ChatGPT的禁用令人出乎意料，据CNBC报道，在其发布相关新闻后，微软迅速恢复了对聊天机器人的访问权限。据称，微软还删除了其通知中提到禁用聊天应用和设计软件Canva的部分。

一位公司发言人告诉新闻机构，这一封禁是一次错误，尽管通知明确提到了ChatGPT，微软在意识到错误后立即恢复了对其的访问权限。发言人表示:“我们正在测试大型语言模型的端点控制系统，并不小心在所有员工中打开了它们。”

他们补充说:“正如我们先前所说，我们鼓励员工和客户使用诸如Bing Chat Enterprise和ChatGPT Enterprise等具有更高隐私和安全保护级别的服务。”

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