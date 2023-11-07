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微信治理“自媒体”违规问题 10月至今处置假冒仿冒账号892个

2023-11-07 17:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:据微信官方消息，为进一步治理“自媒体”违规问题，维护健康安全的平台生态，微信加大“自媒体”造谣传谣、假冒仿冒等问题的治理力度，进一步引导“自媒体”创作者规范打标，切实履行平台主体责任，持续落实“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动的要求，从严处置相关违规账号和内容。

微信

⊙从严打击造谣传谣，搬运传播谣言的“自媒体”

微信高度重视网络谣言治理工作，持续打击各类谣言信息，2023年10月至今，平台累计处置谣言信息5000余条，并对账号通过发布谣言信息不当获取的“粉丝”进行清理。其中个别账号编造传播“击落美国巡逻机”“外卖深夜1400元牛杂汤疑为非法服务”“上海4岁走失女童父亲为继父”等不实信息，结合《关于加强“自媒体”管理的通知》（以下简称《通知》）要求和平台规则，根据账号违规程度，对“逸**5”“一个******决定去”账号进行永久封禁处置，对“夏***better”“六**艺”“娱**嗅觉”等账号进行“粉丝”清理处置。

⊙从严打击假冒仿冒官方机构、新闻媒体和特定专业人员的“自媒体”

在日常治理的过程中，我们发现仍有个别“自媒体”账号通过混淆名称、虚构信息等形式，假冒仿冒官方机构、新闻媒体及特定专业人员，发布内容误导公众，对于违规账号和内容，平台将对账号资料进行清理，2023年10月至今，平台共处置假冒仿冒账号892个，对严重违规的账号“鹤**健”“国**SS”进行永久封禁处置。

为进一步规范“自媒体”创作行为，加强对不实信息的治理，积极打造绿色、安全的平台生态，平台已开放标识一键勾选能力，并发布《微信关于规范“自媒体”创作者内容标注的公告》。“自媒体”创作者在发布内容时，可以根据具体情况自主选择标识，用户也可以根据标识更好地辨别内容，不少创作者积极体验并主动勾选内容标识，但个别“自媒体”仍未根据《通知》要求进行规范标注，如在巴以冲突等国内外热点事件中，“自媒体”账号发布传播相关信息时应准确标注内容来源，避免因缺少信息来源标注造成用户对热点事件的误解。

此外，微信还表示，针对日常高频发布国内外时事、公共政策、社会事件等信息“自媒体”账号，平台已通过站内信等形式提醒用户准确标注信息来源，发布时在显著位置展示，目前已陆续提醒近10万个账号进行规范标注。

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