WeWork中国：WeWork中国是独立品牌 与WeWork申请破产无关

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:据国外媒体报道，美国“联合办公空间”公司WeWork计划最早在下周申请破产。WeWork创办于2010年，一度被誉为“未来办公空间的代表”。消息发布后，“共享办公”这种商业模式受到广泛关注和讨论，WeWork股票价格在当天盘后交易中下跌32%。

然而，WeWork中国似乎未受影响。在2020年全面实现本土化运营后，WeWork对中国市场积极布局，今年分别在武汉、上海、北京陆续开幕新社区。

11月7日，WeWork中国官微发布声明称，今天WeWork在美国与加拿大做出的重大战略重组决定，与WeWork中国没有任何关联。

声明称，WeWork中国早在2020年末与WeWork分离，WeWork中国是一个独立品牌。WeWork全球其他区域的任何经营情况对WeWork中国都不将产生任何影响。“我们拥有独立经营和管理能力，而非WeWork的分公司或子公司，更不会参与此次美国和加拿大正在发生的战略重组过程。”

据悉，WeWork曾在软银的投资下估值一度达到470亿美元（约3400亿元人民币），成为全球瞩目的独角兽企业。WeWork创办于2010年，在纽约曼哈顿起家。公司长期承租并改造房屋，然后分割为不同的办公空间，再短期转租给其他企业。截至2020年底，WeWork在全球超150个城市拥有850多家门店，工位数超100万个，会员数量超45万，营收超过32亿美元。

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