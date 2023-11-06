中科院物理研究所等发布材料合成AI大语言模型MatChat

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:近期，中国科学院计算机网络信息中心人工智能部和物理研究所SF10组合作，通过使用来自400多万篇论文中提取的35675个无机材料固相反应合成过程，将数据处理为13878条高可信度的合成路径描述数据，并对开源大语言模型LLaMA2-7B进行微调训练，研发了专注于无机材料合成路径预测任务的大语言模型——MatChat（https://chat.aicnic.cn/onchat）。

目前，该模型已上线运行并开放使用。

该模型基本具备材料合成领域知识的生成和推理能力。经实验验证，该模型在预测合成复杂的无机材料时，具备超过ChatGPT的性能表现。

中国科学院表示，受限于数据集的数量和质量，该成果仍需要更多的语料以满足不同材料设计的需求，但展现出大模型在材料领域的创新潜力和应用空间，为材料研究和创新带来了新的启发和思路。

论文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-1056/ad04cb

平台:https://chat.aicnic.cn/onchat

代码:https://www.scidb.cn/en/detail?dataSetId=37b8ce88305d44db9cdfe7c2d8fef4dd

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