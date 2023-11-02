日本NTT将于明年3月发布高效能大语言模型

划重点: NTT 计划于明年3月向公司提供大规模语言模型（LLM），为学习日语的生成式人工智能提供基础。 通过专注于特定行业（如医疗保健），可以降低模型学习和运行所需的成本。 NTT 打算通过提供该模型来与美国信息技术巨头竞争。

日本电报电话公司（NTT）于11月1日宣布，将于明年3月向公司提供大规模语言模型(LLM)，为学习日语的生成式人工智能提供基础。

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NTT 计划通过专注于特定行业（如医疗保健）来降低模型学习和运行所需的成本。NTT 总裁岛田明表示，在11月1日的新闻发布会上，他希望将这个 LLM 定位为解决社会问题的解决方案。

NTT 打算通过提供这个 LLM 来与领先的美国信息技术巨头竞争。NTT 利用其长期的自然语言处理研究（教会计算机人类语言的技术），并独立开发了名为 “tsuzumi” 的 LLM。

tsuzumi的一个关键特点是其成本效益。美国初创企业 Open AI 的 Chat GPT-3具有1750亿个参数，这是其人工智能学习规模的指标，而鼓则有两个版本:一个具有6亿个参数，另一个具有70亿个参数。拥有更多的参数可以处理更复杂的任务，但同时也会增加学习过程中的能耗。

通过将tsuzumi量身定制为特定行业，可以降低能耗和操作所需的设备。10月份，在京都大学医院和东京海上日动火灾保险公司的呼叫中心进行了试运营。该服务提供日语和英语，计划以后添加更多语言。

NTT 目标是在2027财年实现超过1000亿日元（6.65亿美元）的年销售额。

越来越多的日本公司正在加入生成式人工智能服务市场。软银公司计划到2024年底建立一个专注于日语的有3500亿个参数的 LLM。NEC 公司已经开始提供针对每个公司定制的生成式人工智能服务。

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